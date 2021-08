Færre restriktioner vender minus til overskud hos FLSmidth

Færre smitteudbrud og restriktioner har givet bedre økonomiske resultater og flere ordrer hos ingeniørkoncernen FLSmidth.

FLSmidths omsætning er i andet kvartal steget med seks procent til 4,1 milliard kroner. Det viser koncernens regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Samtidig viser resultatet et overskud på 47 millioner kroner. Det er en forbedring fra samme periode sidste år. Her fik FLSmidth et underskud på 17 millioner kroner.

Den danske koncern leverer produkter og rådgivning til virksomheder i mine- og cementbranchen i store dele af verden.

I april, maj og juni har der været færre afbrydelser og forsinkelser, end selskabet tidligere har oplevet under pandemien.

Eksempelvis har der været færre situationer, hvor FLSmidths teknikere ikke har kunnet få adgang til fabrikker eller byggepladser på grund af smitteudbrud eller lokale restriktioner.

Dermed har der været flere opgaver at løse, og der er derfor kommet flere penge ind.

Forbedringen i resultaterne skal ses i lyset af, at andet kvartal 2020 var en tung periode med mange restriktioner i store dele af verden.

Samtidig har FLSmidth haft fremgang i mængden af ordrer - altså fremtidige opgaver.

Ordreindgangen er steget med 38 procent til 4,6 milliarder kroner.

FLSmidth har 10.000 ansatte i mere end 60 lande. Koncernen er målt på omsætning blandt Danmarks 30 største virksomheder.

