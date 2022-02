Færre viser interesse for at låne penge til boligkøb

Interessen for at låne penge til at købe bolig har været høj i januar, selv om der er givet færre lånetilbud sammenlignet med for et år siden.

Det oplyser Finans Danmark i en pressemeddelelse. Finans Danmark er en interesseorganisation for den finansielle sektor, herunder realkreditinstitutterne.

I januar har realkreditinstitutterne givet i alt 7972 lånetilbud til køb af ejerboliger og fritidshuse. Det er 516 færre end i januar sidste år og svarer til et fald på cirka seks procent.

Antallet af lånetilbud ligger dog stadig på et højt niveau og er ni procent over gennemsnittet for januar de foregående fire år.

- Efterspørgslen på boliger har været stor, siden coronapandemien ramte Danmark, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Dagens tal viser, at der over hele landet fortsat gives mange lånetilbud til boligkøb, dog på et lidt lavere niveau end sidste år, siger hun i pressemeddelelsen.

Det er over hele landet, at der i januar er indhentet færre lånetilbud til boligkøb. På tværs af kommuner i hele landet er der indhentet færre lånetilbud i forhold til januar sidste år.

Ane Arnth Jensen ser flere årsager til det seneste års fald.

- Den faldende interesse for boligkøb kan blandt andet skyldes, at mange danskere har købt deres drømmebolig de senere år.

- Samtidig kan det lave udbud af boliger samt de stigende renter bidrage til, at boligkøberne holder lidt igen, siger hun.

