Arbejdsgivere, der misbruger særlov, skal have bøde og ultimativt miste ret til at drive virksomhed, mener FH.

Fagbevægelse vil stramme særlov og sikre ukrainere mod for lav løn

Arbejdsgivere skal kunne straffes med bøde, hvis de misbruger særloven for ukrainere til at give dem for lidt i løn.

Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). De stiller nu et forslag til ændring af særloven.

FH vil have skrevet ind i loven, at aflønning skal "være sædvanlig efter danske forhold". Det skal svare til "de mest repræsentative overenskomster på det aktuelle område", lyder det.

Arbejdsgivere, der underbetaler ukrainske medarbejdere, skal kunne straffes med bøde. Ultimativt skal de miste retten til at drive virksomhed, hvis de overtræder reglerne flere gange, mener fagbevægelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et politisk flertal blev i marts enige om at indføre særloven. Det giver ukrainske flygtninge hurtigere midlertidig opholdstilladelse uden om det almindelige asylsystem.

Normalt gælder der krav for borgere fra lande uden for EU - tredjelande - om, at arbejdsgivere skal betale dem en løn efter danske standarder.

Men særloven undtager ukrainerne fra de lovkrav, der normalt gælder. Det hul vil FH altså nu have lappet.

Formand for FH Lizette Risgaard udtaler i pressemeddelelsen, at loven blev vedtaget med tillid til, at arbejdsgivere ikke underbetale medarbejdere i en svær situation.

- Den tillid har nogle arbejdsgivere desværre ikke kunnet leve op til.

- Vi ser nu jobopslag målrettet ukrainere til en timeløn på 70-85 kroner før skat. Det er vi nødt til at reagere på, lyder det.

Arbejdsgiverne selv, der repræsenteres af Dansk Arbejdsgiverforening, mener ikke, der er behov for særlige bestemmelser for ukrainske flygtninge.

Det siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen til DR. Hun mener, at i stedet for at lovregulere arbejdsvilkårene skal man bruge de etablerede systemer.

- Overenskomsterne kan håndhæves, og der findes også allerede regler om menneskeudnyttelse. Så der er mulighed for at gribe ind, hvis der foregår noget helt urimeligt, siger hun til DR.

Heller ikke beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser behov for at ændre særloven.

Ifølge DR har ministeren og regeringen endnu til gode at se konkrete eksempler på ukrainske flygtninge, der udnyttes på arbejdsmarkedet i Danmark.

Han pointerer dog over for DR, at lovgivningen om social dumping er blevet strammet på flere områder.

/ritzau/