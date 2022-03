Fagbevægelsen kræver ret til fuldtid for offentligt ansatte

En stor del af de deltidsansatte inden for det offentlige vil gerne arbejde mere, og det bør arbejdsgiverne sørge for, at de kan.

Det mener Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der taler på vegne af mere end 1,3 millioner lønmodtagere.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 11 procent af deltidsansatte i det offentlige gerne vil arbejde mere, men ikke kan få et job på fuldtid.

Et udtræk, som FH har fået Danmarks Statistik til at lave, viser, at det i runde tal er cirka 22.000 deltidsansatte i det offentlige, som ønsker at arbejde mere.

Lizette Risgaard undrer sig over, at der er så mange, der ikke arbejder på fuldtid, nu hvor der er en mangel på arbejdskraft i Danmark.

- Når vi nu ved, at der er mangel på arbejdskraft, så er det jo fjollet, at man ikke tilbyder fuldtid til alle dem, der gerne vil arbejde mere, siger hun.

FH-formanden foreslår en række tiltag, der skal få flere offentligt ansatte til at arbejde mere end bare på deltid.

Et forslag går ud på, at alle deltidsansatte skal have ret til at gå på fuldtid.

FH foreslår også, at når der bliver slået en stilling op i kommuner og regioner, så skal den som udgangspunkt slås op som en fuldtidsstilling.

Spørgsmål: Hvis det offentlige pludselig skal til at aflønne flere for at arbejde fuldtid, så øger det nok de samlede udgifter til lønninger. Hvor forestiller du dig, at de ekstra penge skal komme fra?

- Jeg synes i første omgang, at man skal tage udgangspunkt i, at det faktisk er arbejdskraft, som kommuner og regioner mangler.

- Derfor er det ikke noget med, at vi skal tænke på, hvor pengene er, fordi de egentlig har sat de her penge af. De kan bare ikke få de folk, de har brug for.

- Det er om at komme i gang. Det handler at få tilbudt flere timer til dem, der allerede er der, og som gerne vil arbejde noget mere, siger Lizette Risgaard.

Mens det er 11 procent af de deltidsansatte i det offentlige, der ønsker mere arbejde, så er det 7 procent for deltidsansatte i det private.

Det vil sige, at det for det offentlige og det private tilsammen er ni procent af de deltidsansatte, der er underbeskæftigede.

/ritzau/