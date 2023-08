Fagforening kritiseres for giftigt arbejdsmiljø

Fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) har gentagne gange opfordret til, at Forsvaret sikrer et bedre arbejdsmiljø for de danske soldater.

Men det viser sig ifølge DR, at fagforeningen selv også har problemer med at opretholde et ordentlig arbejdsmiljø for sine egne ansatte.

HKKF har efter to tilsynsbesøg fået påbud om at sikre, at de ansatte ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Arbejdstilsynet vurderer nemlig, at der har været en sundhedsmæssig risiko ved at gå på arbejde som ansat i forbundet, blandt andet fordi der igennem halvandet år ikke er blevet taget hånd om krænkelser og mobning.

- Der er eksempler på krænkende handlinger i form af bagtalelse, stikkende og nedsættende kommentarer, overfusninger, sjofle bemærkninger og krænkelser vedrørende seksualitet, hedder det i Arbejdstilsynets redegørelse.

Formanden for HKKF, Tom Block, er ked af, at forbundet ikke har haft tilstrækkeligt styr på arbejdsmiljøet.

Særligt fordi fagforbundet som nævnt har lagt et stort arbejde i at sikre, at medlemmerne har ordentlige arbejdsforhold på kasernerne og i felten.

- Det gør ekstra ondt, når man som fagforening ikke formår at leve op til de standarder, man selv kræver for sine medlemmer. Derfor skal vi gøre alt, hvad der er i vores magt for at få skabt en god arbejdsplads, siger han til DR.

Tom Block har efter påbuddet holdt samtaler med de ansatte og sat en adfærdskonsulent på opgaven med blandt andet at få lavet et adfærdskodeks for fagforeningskontoret.

HKKF er fagforening for konstabler og korporaler og har omkring 4600 medlemmer. Tom Block blev formand i 2020, hvor han afløste Flemming Vinther.

/ritzau/