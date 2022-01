Fagforening: Nye tal viser Arne-pensionens vigtighed

At 11.000 personer har fået ret til i løbet af 2022 at gå på tidlig pension - den såkaldte Arne-pension - illustrerer, at der har været et behov for ordningen.

Sådan lyder det fra formand for fagforeningen HK Anja C. Jensen.

- Retten til tidlig pension er helt utroligt vigtig, og det glæder os, at mennesker, som har arbejdet 42-44 år, kan få lov til at trække sig tilbage, når de synes, at de har brug for det og trænger til det, siger hun.

HK organiserer medarbejdere med administrative opgaver.

Artiklen fortsætter under annoncen

HK A-Kasse er den a-kasse, hvorfra næstflest har fået tilkendt pensionen.

- Det er butiksassistenter, lagerassistenter, sekretærer og laboranter, som også har haft hårde arbejdsliv. De kan blive slidt fuldstændig på lige fod med slagteriarbejdere og håndværkere - selv om det ikke er lige så tydeligt og synligt, siger Anja C. Jensen.

Arne-ordningen giver mulighed for at søge om tidlig pension, fra man er 61 år, hvis man opfylder en række betingelser.

Alt efter hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, efter at man blev 16 år, kan man søge om et til tre års tidlig pension.

Erhvervslivet frygter, at retten til tidlig pension vil trække nødvendig arbejdskraft ud af økonomien.

Men den bekymring afviser Anja C. Jensen blankt:

- Det er ikke dem, som er mest nedslidte og har arbejdet mest, der skal bære opsvinget på deres skuldre, siger hun.

Hun påpeger, at mange personer over 55 år uden job, har svært ved at finde arbejde og opfordrer arbejdsgiver til at være mere "kreative" i deres søgen efter arbejdskraft.

/ritzau/