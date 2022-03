Fagforening vil afhjælpe energikrisen med hjemmearbejde

For at spare på energien vil fagforening genindføre hjemmearbejdet. Beskæftigelsesministeren siger nej tak.

Energikrisen kradser. Derfor bør regeringen ifølge fagforeningen ASE genindføre hjemmearbejde i den offentlige sektor og digitale møder i jobcentre og a-kasser. Det skriver Avisen Danmark søndag.

Den private sektor bør opfordres til at gøre det samme, lyder det.

- Vi er nødt til at gøre noget for at mindske den negative påvirkning af, at energi- og forbrugerpriserne drøner mod himlen. Energiforbruget skal mindskes, siger direktør for A-kassen og fagforeningen ASE Karsten Mølgaard Jensen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at Danmark og EU skal gøre, hvad man kan for at frigøre sig fra russisk gas. Han afviser dog, at vejen frem er "at tvinge medarbejderne hjem i stuerne igen."

Artiklen fortsætter under annoncen

Fagforeningens opfordring til mere hjemmearbejde bliver ifølge avisen Danmark også modtaget køligt hos flere andre aktører på arbejdsmarkedet.

Næstformand for fagforeningen HK Mads Samsing advarer mod hjemmearbejde på ny. For det første mener han, at arbejde hjemme fra giver lønmodtagere højere udgifter til varme og el.

Derudover vurderer han, at det er vigtigt at genopbygge det kollegiale fællesskab efter to år med hjemmearbejde på grund af corona.

Ifølge Dansk Erhverv har mange virksomheder allerede øget brugen af hjemmearbejde i kølvandet på erfaringerne med hjemmearbejde efter corona.

ASE-direktøren, Karsten Mølgaard Jensen, erkender, at mange ikke trives ved tanken om at skulle arbejde hjemmefra igen.

Omvendt, mener han, at det for nogle er en kæmpe fordel ikke at skulle bruge tid på transport til og fra arbejde.

/ritzau/