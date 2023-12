Fagforeninger sigter efter tocifrede lønstigninger ved OK24

Med udvekslingen af generelle krav til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område er der fredag taget hul på den armlægning, som kommer til at løbe hen over de kommende måneder.

Det er både de ansatte i staten, regionerne og kommunerne, der skal forhandle løn.

De to sidstnævnte gruppers faglige organisationer har forenet kræfterne i Forhandlingsfællesskabet, som FOA-formand Mona Striib står i spidsen for.

Og hun lægger ikke skjul på, at hun har store forventninger til de lønstigninger, som forhandlingerne gerne skulle munde ud i.

- Vi går ind i overenskomstforhandlingerne efter en periode med høj inflation, der har medført et betydeligt reallønstab for alle. Det sætter spillepladen for OK24, hvor vi vil have forbedret reallønnen i den kommende periode.

- Vi har desuden set, hvordan der på det private arbejdsmarked er indgået toårige forlig med tocifrede økonomiske rammer. Derfor forventer vi naturligvis en betydelig økonomisk forhandlingsramme, siger hun.

På den anden side af bordet glæder man sig også til at komme i gang. Her er fokus ikke kun på størrelsen af lønstigningerne, men også på at få løst udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt med ansatte.

- For KL er det afgørende, at de kommende overenskomstaftaler bidrager til at sikre at vi i kommunerne kan levere varen til borgerne - og vel at mærke en vare af høj kvalitet.

- Derfor bliver vores fokus i år, at det skal være lettere at levere velfærd til borgerne og at sørge for, at vi har tidssvarende, enkle og fleksible centrale overenskomster, der giver plads til lokale beslutninger, lyder det fra Michael Ziegler (K), der foruden at være borgmester i Høje-Taastrup Kommune også er formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

Overenskomstforhandlinger sker oven på de nyligt afsluttede trepartsforhandlinger, hvor regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter blev enige om nogle retningslinjer for, hvordan man kan give lønstigninger til personalegrupper, hvor der er et ekstraordinært behov for flere hænder.

Selve udmøntningen af aftalen sker dog først endelig i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

