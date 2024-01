FAKTA: Derfor har USA's kongetal betydning for økonomien

I december 2023 kom yderligere 216.000 personer i job på det amerikanske arbejdsmarked uden for landbruget. Det er en kraftig jobfremgang. Økonomernes forventning var 175.000 job. Samtidig er arbejdsløsheden uændret på 3,7 procent.

Jobtallet bliver også kaldt kongetallet. Her er en forklaring på hvorfor:

* Hver måned offentliggør USA det såkaldte kongetal. Det er tallet for, hvor mange nye job - uden for landbruget - der blev skabt i landet i den foregående måned.

* Det er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.

* Går det dårligt hos amerikanerne, kan det også være skidt for Europa og dermed Danmark, der har mange virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

* Tallet er vigtigt for dansk økonomi af flere årsager:

Det amerikanske arbejdsmarked er en central del af amerikansk økonomi. Derfor kan det påvirke løn- og prisudviklingen.

Hvis prisudviklingen, også kaldet inflationen, stiger for meget, vil det oftest medføre, at den amerikanske centralbank griber ind ved at hæve renterne.

Højere renter i USA betyder, at amerikanske obligationer kan blive mere attraktive.

Det kan betyde, at investorer vælger dem til fremfor alternativerne - herunder danske obligationer. Derfor kan det også få betydning for renterne i Danmark på eksempelvis boliglån.

Derudover betyder beskæftigelsen noget for, hvor mange penge de amerikanske forbrugere har mellem hænderne, og dermed hvor mange af de danske eksportvarer de kan købe.

Medicin fylder dog en stor del af den danske eksport til USA, og det er ikke et produkt, som forbrugere som det første vælger til eller fra.

