Falck sender 5000 kviktestere videre til andre jobs

Falck har sammen med brancheorganisationer lavet et karriereforum på nettet, hvor podere kan finde et nyt job.

I takt med, at de nuværende kviktestcentre lukker gradvist frem mod 6. marts, er der en lang række podere, der snart står uden job.

Det gælder også de 5000, som de seneste to år har foretaget mere end 24 millioner test i Falcks kviktestcentre, som har været placeret i Nord- og Midtjylland og på Sjælland.

De får imidlertid en håndsrækning til at komme videre og finde et andet arbejde.

I samarbejde med erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv, Dansk Industri og Horesta har Falck stablet et online-karriereforum på benene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her kan arbejdsgivere med ledige stillinger byde sig til over for de afskedigede testere, og det har mere end 70 af slagsen indtil videre gjort.

- Det er en ekstra service, vi kan give til de medarbejdere, som vi siger farvel til for denne gang.

- Skulle vi få bruge for dem igen, så er det rart for dem at vide, at vi ikke kun hjælper vores medarbejdere om bord, vi hjælper dem også videre, siger Jakob Riis, der er administrerende direktør i Falck.

Og selv om alle testerne skulle finde nye jobs, er Jakob Riis overbevist om, at Falck hurtigt vil kunne løfte opgaven med at stille et nyt testapparat på benene, hvis der igne skulle blive brug for det.

- Vi lykkedes med at gøre det første gang på ekstremt kort tid, og nu har vi fået en stor organisation, som har været øvelsen igennem tre gange.

- Det betyder ikke, at vi bare finder den gamle opskrift frem. Vi skal kigge på, om vi kan gøre tingene endnu smartere.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal løse opgaven igen, hvis der bliver brug for det, siger direktøren.

Regeringen besluttede i slutningen af januar at nedskalere kviktestkapaciteten fa 500.000 til 200.000 med virkning fra denne uge.

Og i sidste uge - hvor corona ændrede status til ikke længere at være en samfundskritisk sygdom - blev det besluttet at lukke kvikteststederne senest 6. marts.

/ritzau/