Faldende forbrug fik dansk økonomi til at skrumpe fra årets start

Året første tre måneder bød på en cocktail af corona-restriktioner, krig og forsyningsproblemer. Blandt andet derfor skrumpede dansk økonomi en lille smule - helt præcist med 0,1 procent - i årets første kvartal.

Det viser Danmarks Statistiks nationalregnskab, der indeholder bruttonationalproduktet (bnp). Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Dermed bekræfter nationalregnskabet, hvad tidligere indikatorer har vist.

Danmarks Statistik noterer sig, at der i de første tre måneder i år var et fald i husholdningernes forbrug, der falder sammen med en række faktorer.

I januar var der stadig visse corona-restriktioner i samfundet. Man kan derfor se i Danmarks Statistiks tal, at husholdningerne har brugt færre penge på tjenester og services.

Derudover kan man også se, at det offentlige forbrug faldt i takt med, at restriktionerne og den dertilhørende indsats for at corona-teste danskerne blev udfaset efter januar.

Samtidig har forbruget tilsyneladende også været ramt af de mærkbare prisstigninger, der er kommet i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Der er dog også andre faktorer på spil. Eksempelvis har husholdningerne brugt næsten 20 procent mindre på at anskaffe sig køretøjer såsom biler. Her er der i høj grad tale om problemer med levere biler til kunderne.

Med tanke på omstændighederne for første kvartal er det ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre positivt, at dansk økonomi ikke er blevet mere ramt hårdere, end det er tilfældet.

- Januar bød på corona-nedlukninger, februar neddrosling på sundhedsområdet og i marts blev usikkerhed og inflation sparket i vejret med Ruslands invasion af Ukraine, skriver han i en analyse.

- Så i det lys er det meget lille skrump hverken katastrofalt eller alarmerende. Samtidig sker det efter et fuldstændig henrivende 2021 med den stærkeste vækst i næsten tre årtier.

- Så dansk økonomi befinder sig fortsat på rekordstore niveauer trods det lille fald.

/ritzau/