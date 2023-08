Mærsk lander sit laveste kvartalsoverskud siden 2020

Faldende fragtrater og lav efterspørgsel sender Mærsks overskud ned med mere end 80 procent til 10,1 milliard kroner i andet kvartal.

Det viser rederikoncernens halvårsregnskab fredag morgen.

Man skal helt tilbage til 3. kvartal i 2020 for at finde et kvartalsoverskud, der var mindre.

Mærsk har fra april til og med juni omsat for 88,3 milliarder kroner mod mere end 147 milliarder i samme kvartal sidste år.

Det er med til at understrege, at koncernen har måtte indstille sig på en helt ny virkelighed efter flere ekstraordinære år under coronapandemien.

Det er også noget af det, som topchef Vincent Clerc forholder sig til i regnskabet.

- Resultatet bidrog til et stærkt første halvår, hvor vi efter et par ekstraordinære pandemi-år hurtigt har tilpasset forretningen et radikalt forandret marked præget af lav vækst og store lagerbeholdninger, som fortsat skal reduceres, siger han i regnskabet.

Selv om både omsætning over skud har taget et stort slag i 2023 sammenlignet med de seneste år, har Mærsks omkostningsfokus hjulpet med at afbøde konsekvenserne af lavere efterspørgsel.

- Omkostningsfokus vil fortsat spille en central rolle i tilpasningen til et marked med lav vækst, som vi forventer fortsætter året ud, siger Vincent Clerc.

- Samtidig fortsætter vi målrettet vores strategiske transformation og arbejdet med at levere fuldt integrerede logistikløsninger til vores kunder samt understøtte dem i at gøre deres forsyningskæder mere robuste til usikre tider forude.

Koncernens fokus på udgifter har hjulpet i sådan en grad, at Mærsk nu oppræciserer sine forventninger til resten af året.

Tidligere ventede Mærsk et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på mellem 54,4-78,8 milliarder kroner. Nu ventes det at lande i intervallet 64,6-78,8 milliarder kroner.

/ritzau/