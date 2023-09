Faldende priser hos producenter kan blive gevinst for forbrugere

Salgspriserne på de produkter, som producenter tager fra andre virksomheder, faldt i august med 7,5 procent på årsbasis.

Det er det største årlige fald siden 2009. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er godt nyt for de købende virksomheder, men det kan også ende med at blive en gevinst for forbrugerne.

Det påpeger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det betyder nemlig, at sandsynligheden for nye markante prisstigninger overfor kunderne forsvinder, i takt med at omkostningspresset letter, skriver han i en kommentar.

- Forbrugerpriserne plejer at følge producentpriserne med en forsinkelse.

I forvejen forventer færre og færre virksomheder at hæve priserne over for kunderne.

Ifølge Jeppe Juul Borre forventer otte procent af butikkerne i dag at hæve priserne.

For et år siden lå det tal på mellem 30 og 50 procent, lyder det.

Det er særligt faldende energipriser, der har været medvirkende til, at producenternes priser har oplevet et nærmest historisk fald.

Og hvis energipriserne forholder sig nogenlunde i ro hen over vintermånederne, kan producenternes priser ende med at falde yderligere.

Det vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.

- Der er derfor også fortsat en håndgribelig usikkerhed om prisudsigterne for dansk erhvervsliv, skriver han.

Ifølge Tore Stramer følger producent- og forbrugerpriserne hinanden over tid med en forsinkelse på cirka tre eller fire måneder.

Han forventer desuden, at inflationskrisen vil ebbe ud hen imod årsskiftet.

- Det er primært fortsatte prisfald på energi, de højere markedsrenter og et generelt fald i den globale efterspørgsel, der vil bringe inflationskrisen til ophør i løbet af 2023.

/ritzau/