Faldende salg af håndrullede cigarer i USA hiver tobaksproducent nedad

Den danske tobaksproducent Scandinavian Tobacco Group oplever en lille tilbagegang i omsætningen.

Det viser selskabets regnskab for andet kvartal af 2023, som er offentliggjort tirsdag.

Omsætningen faldt således fra 2,3 milliarder kroner i andet kvartal sidste år til 2,2 milliarder kroner i år.

Selskabet oplevede blandt andet et fald i forbruget af maskinrullede cigarer i Europa, mens flere kunder i USA justerede deres beholdninger af håndlavede cigarer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Scandinavian Tobacco Group sænker derfor sine forventninger til året og venter en omsætning på mellem 8,7 og 9,0 milliarder kroner for året. Tidligere lød forventningen på mellem 9,0 og 9,3 milliarder kroner.

Selskabet forklarer blandt andet udviklingen med "mere volatile omstændigheder end ventet". Det fremgår af regnskabet.

Derudover er der "justeringer i varebeholdninger på tværs af kunder og distributører, langsommere generobring af markedsandele i Europa end ventet, forsinkelser i nye butiksåbninger i USA og ændringer i valutakurser".

Selskabet forventer for de fleste af sine produkter at kunne kompensere for de faldende mængder med højere priser, står der i regnskabet.

Der var dog sorte tal på bundlinjen hos tobaksproducenten.

Artiklen fortsætter under annoncen

I andet kvartal havde den et nettooverskud på 304 millioner kroner mod 310 millioner kroner sidste år.

Scandinavian Tobacco Group er en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.

Hvert år fremstiller og sælger koncernen fire milliarder cigarer. Desuden fremstiller selskabet tusindvis af ton pibetobak og finskåren tobak.

Selskabet har cirka 10.000 ansatte på verdensplan.

/ritzau/