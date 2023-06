Falske sedler for 384.000 afsløret i København

Efter et fund af 384.000 kroner i falske sedler på Amager har betjente fra Københavns Politi tirsdag anholdt og sigtet fire unge mænd for pengefalsk.

Fundet blev gjort for fire måneder siden. De mange sedler lå sammen med lidt narkotika.

I første omgang blev de beslaglagt som den ægte vare, men en nærmere undersøgelse viste, at det var falske tusindkronesedler.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

I en anden sag er der brugt falske tusindkronesedler til at købe et ur til mere end 220.000 kroner.

- Vi er nu i gang med at undersøge, om pengene kan knyttes til flere sager, og selvfølgelig hvor og hvordan pengene er fremstillet, siger vicepolitiinspektør Anne Katrine Kristensen.

Onsdag vil to af de anholdte blive fremstillet for en dommer. Her vil der blive rejst krav om varetægtsfængsling.

Hvordan de i alt fire anholdte stiller sig til sigtelsen om pengefalsk, har politiet ikke oplyst.

/ritzau/