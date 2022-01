Familiebånd er nøgle til albansk netværk i historisk narkosag

Politiets beviser i den hidtil største narkosag, som er døbt "Operation Goldfinger", skal testes på ny af Østre Landsret.

60.000 sider fylder materialet, som politiet har samlet om transporter af kokain i biler, der var specialkonstrueret til smugleri.

Da Københavns Byret i december afsagde dom, blev der talt om en retshistorisk afgørelse.

- Vi er kommet i mål med at sprænge strafferammen for flere af de tiltalte. Det er aldrig sket før i en sag om narkotika, sagde senioranklager Annika Jensen.

Landsretten vil blive præsenteret for øgenavne som "Princi", "Kuksi", "Qerosi" og "Gysi". Og dertil et hav af oplysninger om aflytninger, videoovervågning, observationer, dna-analyser, fingeraftryk, biler og ejendomme.

Byrettens sag drejede sig om 15 mænd, men to af dem undgår en ny langvarig proces i landsretten. Den ene blev frifundet efter at have tilbragt to et halvt år som varetægtsfængslet. Den anden blev "kun" dømt for våben.

Hovedparten af de 13 mænd, som skal for landsretten, har albansk baggrund.

Disse 10 deltog ifølge byretten i omfattende indsmugling af kokain, der blev opblandet og derefter solgt videre i Danmark, Sverige og Norge. Mængderne var fra 25 til 920 kilo.

Ifølge en politimand, der var udstationeret som nordisk forbindelsesofficer i Albanien, er sagen et eksempel på en familiestyret kriminel gruppering.

I flere år levede den formodede hovedmand under et falsk navn i en villa på Oliefabriksvej i Kastrup på Amager, mener byretten.

På loftet hjemme hos Sokol Krasnici fandt betjente godt fire millioner kroner i kontanter, da de slog til i sommeren 2019. Hans rigtige navn er imidlertid ifølge byretten Jetmir Kastrati.

Sammen med fire andre fik han en længere straf end 16 år. Det er ikke tidligere set i narkosager. Han stødte ind i det allerøverste loft på 20 år. Dommen lød på 19 år og fire måneder, som skal lægges oveni otte måneder fra en tidligere sag.

Hans rolle var som en direktørs i en virksomhed, mente anklagerne, der beskrev en af hans fætre som en næsten sideordnet chef i netværkets svenske afdeling. Defrim Beck styrede sin del af forretningen fra et pizzeria i Malmø, lød det. Beck blev idømt fængsel i 17 år.

Blandt de dømte er i øvrigt Becks bror, Eri Pelinku, som fik samme langvarige straf. Også deres fætter, Ervin Pelinku, blev idømt 17 år. Desuden nåede byretten op på 18 år til Nikardo Preka, der ifølge anklagerne var en meget aktiv sælger i blandt andet Stockholm og Göteborg.

Omsætningen var enorm. En buschauffør kørte mindst 30 millioner kroner til Tetovo i Nordmakedonien. Fortjenesten blev blandt andet investeret i en større kyllingefarm, et bageri, biler, en villa, lejligheder og nogle ferierækkehuse i en kystby, mente byretten.

Det var ikke ligetil at åbne hemmelige rum i smuglerbilerne. I en Citroën skulle man sætte nøglen i tændingen, slippe håndbremsen, sætte en usb-oplader i batteristikket og derefter placere en magnet foran en tap under bagsædet. Først da kunne bagsædet løftes op.

Samtlige kokaindømte har anket for at få frifindelse i landsretten.

Samme krav kommer i øvrigt fra tre mænd, der ikke har albansk baggrund, og som var knyttet til souvenirbutikker i det indre København.

Byretten dømte trioen for hæleri ved at have vekslet godt 25 millioner kroner, men frifandt dem for deltagelse i narkoforretningen. Det gav straffe på fire år og seks måneder. Men anklagemyndigheden gør et nyt forsøg på at få dem dømt for medvirken til kokainhandel.

Landsretten er blevet bedt om at afsætte 50 dage til retsmøder, oplyser Statsadvokaten i København.

/ritzau/