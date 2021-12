Familieejede Jesperhus er blevet solgt til nye ejere

Selskabet First Camp, der har kapitalfonden Norvestor i ryggen, overtager fra nytår ferieparken Jesperhus.

Den familieejede feriepark Jesperhus har fået nye ejere.

Familien bag ferieparken på Nykøbing Mors i Nordjylland har således indgået en handel om salg med selskabet First Camp.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Siden Jesperhus slog dørene op for første gang i 1966, har ferieparken været ejet af Overgaard-familien. Indtil nu har parken været drevet og ejet af de fire brødre Jesper, Peter, Karsten og Ole.

I pressemeddelelsen fortæller brødrene, at det ikke har været en let beslutning at sælge familieforetagendet.

- Det er med en blanding af både stolthed og vemod, at vi slipper nøglerne til den virksomhed, vores forældre startede tilbage i 1966, og som både har været en kæmpe del af vores opvækst og arbejdsliv lige siden, siger brødrene.

Ifølge First Camp, der er ejet af den skandinaviske kapitalfond Norvestor, er der ingen intentioner om at ændre på Jesperhus' nuværende strategi.

Tværtimod er der planer om at investere i strategien, der især handler om at koble børnevenlig ferie med online underholdning.

Planerne er med til at give ro i maven hos de fire brødre, når de nu overdrager nøglerne til First Camp og Norvestor.

- Vi mener, at de er de helt rigtige ejere af Jesperhus, og vi er sikre på, at vores stærke Jesperhus-team vil blomstre endnu mere med dem i ryggen, siger brødrene.

Jesperhus beskæftiger cirka 40 fastansatte og cirka 400 sæsonansatte.

Den endelige overdragelse til de nye ejere sker med virkning fra årsskiftet.

I pressemeddelelsen fortæller parterne, at de ikke ønsker at oplyse økonomien bag aftalen.

