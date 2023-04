Familieejet bilkoncern forlænger rekordstime i inflationsramt år

Den familieejede bilkoncern Ejner Hessel tjente 363 millioner kroner efter skat sidste år. Det er koncernens bedste resultat nogensinde.

Det oplyser Ejner Hessel i sit årsregnskab torsdag.

Dermed har man formået at komme helskindet igennem 2022, hvor kriserne var til at få øje på med høje renter og buldrende inflation.

Til sammenligning havde koncernen et overskud på 318 millioner kroner i 2021. Også her var der tale om et rekordhøjt resultat.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har haft vores bedste år nogensinde, hvad angår levering af varebiler, idet vi formåede at imødekomme den store efterspørgsel fra markedet, siger direktør Benjamin Mahr i en pressemeddelelse.

- 2022 var også et profitabelt år for salg af brugte biler, hvor vores strategiske positionering via blandt andet Starmark har vist sig værdifuld.

Starmark forhandler nyere, brugte biler af mærket Mercedes-Benz.

Sidste år omsatte Ejner Hessel-koncernen for i alt 7,8 milliarder kroner. Det er en milliard mere end året før og markerer ligeledes en rekord.

Bilkoncernen ser dog ud til at gå mørkere tider i møde, hvor rentestigninger, inflation og stigende priser på råvarer og energi vil påvirke bilbranchen, lyder det i regnskabet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er tydeligt, at den globale situation og forbrugernes generelle forsigtighed vil gøre 2023 til et anderledes år for Ejner Hessel, siger direktør Benjamin Mahr.

- Vi holder øje med udviklingen og er klar til at træffe de rigtige beslutninger - både på kort og lang sigt.

Ejner Hessel blev stiftet af manden med samme navn i 1968 og havde ved udgangen af sidste år mere end 1100 fuldtidsansatte.

Koncernen forhandler mærkerne Mercedes-Benz, Renault og Ford.

/ritzau/