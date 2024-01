Familiefar kaldte børn for psykopater og slog og sparkede dem

Retten i Hillerød har fredag idømt en 42-årig mand et års fængsel for at have udøvet vold mod sin hustru og deres tre børn over en periode på fire et halvt år. Han er desuden dømt for at have udøvet psykisk vold mod dem over cirka halvandet år.

Det oplyser senioranklager ved Nordsjællands Politi Martin Stassen til Ritzau.

Han udvises af Danmark i seks år.

Manden var desuden anklaget for at have voldtaget sin tidligere hustru månedligt i knap fire et halvt år. Det har retten frifundet ham for.

Børnene var henholdsvis fem, ni og ti år gamle, da volden startede. Det bestod primært af vold i form af lussinger og også spark. To gange slog han sit yngste barn med et læderbælte.

Manden er også dømt for ulovlig tvang, da han over en periode på cirka tre år brugte en bestemt metode til at afstraffe sin familie på. De skulle stå på ét ben med kroppen og ansigtet mod væggen.

Herefter skulle begge hænder placeres på væggen, og her skulle de stå, indtil familiefaren sagde stop. Imens truede han dem med at udøve vold imod dem og kunne også finde på at slå dem.

Det blev børnene og hustruen udsat for enkeltvis, men også i fællesskab.

Børnene blev udsat for psykisk vold, da de fik at vide af faren, at de ikke var normale.

- I er psykopater og har brug for en psykolog, sagde han blandt andet til de tre børn.

I ét tilfælde tvang han sin datter til at spise mad, selv om hun ikke var sulten.

Han truede desuden med at sende sin hustru tilbage til Syrien, hvor hun kommer fra. Det fik hende til at søge opholdstilladelse i Danmark uden sin mands vidende.

Et ukendt antal gange forstyrrede manden sin hustrus nattesøvn bevidst ved blandt andet om natten at gå ind på soveværelset, hvor hun sov. Her tændte han lys og bad hende lave forskellige gøremål, hvilket havde til formål at chikanere hende.

Retten har fundet, at manden ofte sagde til hende, at hun ikke duede til noget, var dum, og at han var flov over at være sammen med hende. Han sagde desuden flere gange, at han ville ægte sig en ny kvinde, mens hun - ligesom børnene - blev udsat for vold kontinuerligt i perioden.

Manden har taget betænkningstid med hensyn til anke.

/ritzau/