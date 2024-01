Familiefar frifindes for at voldtage hustru men er skyldig i vold

Retten i Hillerød har onsdag kendt en 42-årig mand skyldig i vold, psykisk vold og ulovlig tvang mod sine tre børn og tidligere hustru i en årrække.

Det oplyser senioranklager ved Nordsjællands Politi Martin Stassen til Ritzau.

Retten har lagt vægt på børnenes troværdige forklaringer og afvist mandens forklaringer om, at de skulle have været instrueret af moren og morens familie.

Manden var desuden anklaget for at have voldtaget sin tidligere hustru.

- Man kunne til dels støtte op om morens forklaring om vold, men forklaringen om voldtægt var ifølge retten ikke tilstrækkeligt detaljeret, fortæller Martin Stassen.

Manden var tiltalt for at have udsat sine børn og sin hustru for vold "kontinuerligt og systematisk og ofte flere gange om ugen", lyder det i anklageskriftet.

Det var særligt lussinger, som manden ifølge tiltalen tildelte børnene. En enkelt gang var der tale om et slag i hovedet med en knytnæve og mindst to gange et læderbælte på lår, overarm, ryggen og skulderen.

Det skal være foregået over en årrække på fire år, hvor parrets børn var mellem 6 og 10 år gamle.

Han er også kendt skyldig i ulovlig tvang. Han tvang både børnene og deres mor til at stille sig på ét ben med kroppen og ansigtet tæt ind mod væggen og begge hænder placeret på væggen i hovedhøjde.

Her skulle de stå, indtil den 42-årige far sagde stop, mens de alle blev udsat for trusler om vold, og han i nogle tilfælde kunne finde på at slå dem.

Der ventes at være strafudmåling i sagen fredag.

