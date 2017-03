Pædagog: Der er stadig mange serviceforældre

Forældre har stadig brug for et større mod til at turde stole på sig selv og deres relation til barnet, mener pædagog Margrethe Brun Hansen

Et usynligt omsorgssvigt i familierne. Sådan beskrev Margrethe Brun Hansen den virkelighed, hun mødte som psykolog i sin bog ”De kompetente forældre”. Bogen udkom i 2001 i en tid, hvor mange forældre og pædagoger havde taget begrebet om de kompetente børn til sig på en bogstavelig måde.



Hun talte med forældre, som beskrev deres små børns evne til at kunne tage ansvar, være selvstændige og selvforvaltende. Selv så hun anderledes på relationen mellem børn og forældre, og hun argumenterede for, at børn havde brug for forældre, som udviste lederskab.



”Voksne og børn er menneskeligt set ligeværdige, men det, man havde glemt at fastholde, var, at forældre og børn ikke er jævnbyrdige, hvad angår erfaring og viden. Børn er børn, og vi er de voksne. Det er de voksnes ansvar at uddele medbestemmelse i de bidder, et barn kan overskue. Og forældre må gerne sige nej, irettesætte, stille krav og sige: ’Det bestemmer jeg, fordi jeg som voksen ved bedre end dig’.”

Lykkedes det at få forældrene til at udvise lederskab?

”Jeg møder stadig en del usikkerhed hos forældre. Flere forsøger meget konkret at spejle sig selv og deres familie i det, jeg skriver. Forældre har stadig brug for et større mod til at turde stole på sig selv og deres relation til barnet, men der er en varme og en ømhed i relationen mellem forældre og børn, og forældre er blevet langt bedre til at opsøge hjælp.”



Engang var det børn, som led under løftede pegefingre og autoriteter, som ydmygede dem. Da Margrethe Brun Hansen skrev bogen om de kompetente forældre, oplevede hun, at forældre indirekte var underlagt løftede pegefingre. Der var meget man ikke måtte i forhold til sine børn.



”Det var en tid, hvor der blev betonet, hvad man ikke skulle gøre. Hensigterne bag de mange forbud var gode, men det førte til en konfliktskyhed fra forældres side, og vi forsømte at lære børn, at konflikter er en naturlig del af livet. En konsekvens er, at vi har børn, som har svært ved at tilpasse sig livet, fællesskabet og de krav, livet stiller.”

Der er særligt to mønstre i forældres omgang med børn, hun har villet udfordre. Hun har peget på servicerende forældre, som gjorde alt for at imødekomme barnets behov og samtidig gjorde barnet til den person, hvorom alting drejede sig. Og så har hun beskrevet de iscenesættende forældre:



Mødre og fædre som tilrettelagde barnets dag ud fra egne behov, fordi de ikke kunne læse barnets situation. Hun ser stadig masser af servicerende og iscenesættende forældre.



”Senest hørte jeg om en elev i 7. klasse, som skulle til en skole-hjem-samtale, hvor han kom med både forældrene og en bedsteforælder. Jeg ser jævnligt forældre, som ikke tror, børnene selv kan bære skoletasken ind i skolen. Konsekvensen af overserviceringen er, at vi får børn, som ikke udvikler den robusthed, som kommer af, at man erfarer, at man godt kan selv.”



De selviscenesættende forældre der heller ikke færre af. Her har den teknologiske udvikling på uheldigvis forstærket de iscenesættende forældre, som ser mere på skærmen og mindre på barnet.



”På grund af den teknologiske udvikling oplever mange børn, at deres forældre tilsyneladende aldrig har fri og er til stede i samværet. Det fører til en ensomhedsfølelse hos børn og en længsel efter et nærvær.”