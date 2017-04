Özlem Cekic: Min mormor viste mig, at kvinder også kan være stærke

Første gang, Özlem Cekic hørte ordet ”mønsterbryder”, var den dag, hun blev student. Det var rektoren, der kaldte hende det. Hun var den første i sin familie, der fik en uddannelse, og i dag husker hun tilbage på det som et af de største øjeblikke i sit liv

Jeg er vokset op i et arbejderhjem på Vesterbro i København. Begge mine forældre kom som traditionelle gæstearbejdere fra Tyrkiet fra fattige kår. Jeg var fem år, da de kom til Danmark, og de måtte slide i det for at forsørge mig og mine tre søskende. Hverken min mor eller far havde en uddannelse, og gennem hele min barndom havde de hårde, ufaglærte jobs og arbejdede meget. Min mor gjorde rent, og min far arbejdede på fabrik og havde lagerarbejde.



Den vigtigste værdi i min familie var solidaritet med mennesker som var fattige, syge og ensomme. Mine forældre gjorde meget ud af at fortælle mine søskende og mig, at man ikke bare kunne lægge sig til at sove, hvis ens nabo gik sulten i seng. Så skulle man dele sit brød med dem.



Da jeg var 14 år, fik jeg en praktikplads i Føtex. På det tidspunkt var jeg i gang med at lære dansk, og jeg havde øvet mig i en uge på at sige ”jeg vil gerne have en arbejde”. Min chef sagde, at jeg ikke måtte tage det personligt, hvis folk rettede på mit sprog og sagde så ”velkommen. Det hedder et arbejde.” Siden da har jeg haft mange forskellige jobs. Min far sagde altid, at vi skulle huske at være loyale over for Danmark, for det var det land, der gav os brød på bordet.

Der var ingen bøger i mit barndomshjem. Når jeg besøgte mine gymnasiekammerater, kunne deres forældre finde på at slå op i et leksikon, hvis de skulle forklare os noget. Hjemme hos mig var det tilbudsaviserne, der blev læst ved middagsbordet. Så jeg har brugt utallige timer på det lokale bibliotek efter skole, hvor jeg læste alt fra skønlitteratur til Anders And-blade. Den uheldige and er stadig en af mine favoritter, og jeg har mange gamle blade liggende under sengen. Om søndagen kan jeg godt finde på at stille uret, så jeg kan nå at læse Anders And, inden min mand og vores børn vågner.



Jeg måtte klare mange ting for mine forældre. De var ikke så gode til dansk, så jeg tolkede for dem, selvom jeg i starten selv havde svært ved sproget. I en tidlig alder lærte jeg socialloven, beskæftigelsesloven og aktiveringsloven, fordi jeg tit var med mine forældre inde på socialforvaltningen. En periode gjorde min mor rent i hjemmeplejen. Nogle gange blev hun ikke lukket ind, fordi de gamle mennesker blev bange for hende, fordi hun var indvandrer. Min far var sæsonarbejder i en periode, og jeg kan huske, at han blev glad, når det sneede, for så betød det, at han kunne tjene nogle penge ved at rydde sne.

Min mormor har en særlig plads i mit hjerte. Da jeg var 10 år, blev min storebror og jeg sendt til Tyrkiet for at bo hos hende, fordi vores forældre dengang arbejdede fra klokken fire om morgenen og ikke vidste, at de kunne få os passet i daginstitutioner så tidligt. Vi endte med at bo i Tyrkiet i to år. Om natten sov vi på hver sin side af min mormor på hendes store uldmadras, og hun holdt os i hånden og fortalte eventyr og spøgelseshistorier, til vi faldt i søvn. Når vi vågnede om morgenen, var hun altid stået op og havde forberedt morgenmaden. Modsat min mor hjemme i Danmark var min mormor hjemme døgnet rundt, så der var altid tid til os. Når min bror og jeg fik fri fra skole, stod hun altid og ventede på os. Hun var analfabet, men alligevel var hun selvsikker. Hun var ikke bleg for at tage den bedste plads i en forsamling, løfte sin hånd og vente på, at mænd ville kysse den. Hun insisterede på at blive respekteret. Inden jeg kom ned til hende, var jeg en genert pige, men da jeg kom tilbage til Danmark efter opholdet hos min mormor, var jeg blevet modig og turde sige drengene imod, hvis de ikke behandlede mig ordentligt. Jeg turde endda slås med dem. Min mormor viste mig, at kvinder også kunne være seje og stærke.



I weekenderne gik mine søskende og jeg på koranskole med en masse andre børn her i Danmark. Vi havde ikke altid råd til en busbillet, men så brugte vi gåturen til at stjæle æbler fra den jødiske kirkegård på Nørrebro i København. Det var et stærkt børnefællesskab.

Jeg vil gerne lære mine egne børn, at de har et personligt ansvar for at bygge bro mellem mennesker. Man kan ikke forvente, at forandring kun kommer udefra. Hvis man vil ændre noget, må man begynde med sig selv. Jeg håber, at jeg kan lære mine børn at være solidariske, også overfor mennesker, der tænker anderledes end dem selv og som ikke har de samme muligheder som dem.



Min største frygt som barn var at ende med at gøre rent som mine forældre. Jeg kunne se, hvor hårdt det ufaglærte arbejde tog på deres kroppe, og hvor lidt de fik ud af det økonomisk. Fordi de ikke selv havde en uddannelse var det ekstra vigtigt for mine forældre, at vi børn fik det. ”Uddannelse er som et guldarmbånd,” sagde min far, ”du kan veksle det til penge i hele verden.”



Mine forældre gjorde det så godt de kunne, med de ressourcer, de havde. Modsat dem har jeg fået en uddannelse og en økonomisk stabilitet, som har givet mig nogle andre muligheder i livet, end de havde. Og derfor bærer mine børn ikke de samme byrder, som jeg gjorde, da jeg var barn.

Et af de største øjeblikke i mit liv var, da jeg fik min studenterhue. Jeg var den første i min familie og i min kurdiske omgangskreds, der blev student. De fleste unge i gymnasiet havde akademiske forældre. Dagen, hvor jeg blev student, var også første gang, jeg hørte ordet ”mønsterbryder”. Det var min rektor på Rysensteens Gymnasium i København, som kaldte mig det, og jeg kunne se på ham, at det var en kompliment. Så jeg måtte hjem og slå det op. Jeg blev så stolt og tænkte ”mønsterbryder. Dét er mig.”