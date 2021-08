Fandt sprængstof som dreng - 43-årig idømt ubetinget fængsel

Som dreng fandt i dag 43-årige Thor August Selander en større mængde sprængstof, da han legede i et militært øvelsesområde på Sydsjælland.

Det var tilbage i begyndelsen af 1990'erne, at Selander, som på det tidspunkt var 13-15 år gammel fandt 35 trotylsprænglegemer på 200 gram, 550 gram formbart sprængstof, 55 meter sprængsnor, 46 detonatorer og 30 el-kanonslag på Kulsbjerg Øvelsesplads ved Mern.

I årevis opbevarede han det potentielt livsfarlige fund. Det gjorde han forskellige steder på Petersgaard gods, hvor han som dreng boede hos godsejerfamilien, der havde taget ham i pleje.

Sagen har nu været gennem tre retsinstanser. Og hvad der til at begynde med blev betragtet med milde øjne, er endt med en ubetinget fængselsstraf for grov våbenkriminalitet.

Højesteret har torsdag idømt manden to år og otte måneders ubetinget fængsel i sagen. Og dermed står manden, som aldrig har været på kant med straffeloven, som har en 10-årig søn, og arbejder som handicaphjælper, til at skulle afsone i en længere periode.

Sprængstofferne blev opdaget i 2019 i forbindelse med en oprydning på et loft i en bygning tilhørende godset. Efterforskningen ledte i sidste ende frem til Thor August Selander, der på det tidspunkt var ansat i Forsvaret.

Anklagemyndigheden gjorde aldrig gældende, at sprængstofferne skulle være stjålet eller på anden måde taget i forbindelse med mandens ansættelse.

Og da sagen blev behandlet i Retten i Nykøbing Falster i december 2019, var der intet andet end mandens egen forklaring at støtte sig til for retten. Og den forklaring var som nævnt, at han fandt sprængstofferne som knægt.

På det tidspunkt havde sagen allerede kostet ham hans ansættelse ved militæret. Og domsmandsretten i Nykøbing Falster valgte at se med milde øjne på sagen. Straffen lød på et års betinget fængsel - altså en dom, der ikke skulle afsones.

Ved domsafsigelsen henviste retsformand Kim Rasmussen til den store påvirkning af mandens privatliv, som hele forløbet havde haft.

- Vi mener, at det er tydeligt, at du er blevet straffet nok, lød det fra Kim Rasmussen.

Men det var ikke tydeligt for alle. I første omgang ikke for Statsadvokaten i København, der valgte at anke dommen til skærpelse.

Og da sagen i fjor blev behandlet ved Østre Landsret var der da heller ingen kære mor. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i to år og otte måneder. Og det er den dom, som Højesteret har stadfæstet.

I modsætning til byretten har hverken landsretten eller Højesteret ment, at der var grundlag for at anvende en særlig paragraf. Den tillader, at man i særlige situationer kan bevæge sig under den minimumsstraf, som loven ellers dikterer.

Højesteret har blandt andet lagt vægt på, at der i perioden fra 1995 til 2017 har været seks landsdækkende frit lejde-aktioner, hvor man straffrit har kunnet indlevere våben og sprængstoffer til politiet.

Domstolen mener altså, at Thor August Selander på et tidspunkt i årenes løb burde være nået til den erkendelse, at han skulle indlevere sprængstofferne.

Fordi han ikke gjorde det, skal han nu afsone en dom på to år og otte måneder. Og de milde øjne, som bedømte sagen i Retten i Nykøbing, var altså ingenlunde til stede hos højesteretsdommerne i hovedstaden.

/ritzau/