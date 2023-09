Fange stak af under tandlægebesøg - stadig på fri fod efter tre dage

En 29-årig mand, der fredag stak af fra Kriminalforsorgen ved Saksenballe i Broby på Fyn, er mandag stadig på fri fod.

Det oplyser Fyns Politi til Ritzau.

Manden afsoner for tiden en otte måneder lang fængselsdom og skulle fredag til tandlægen. Her endte han altså med at slippe væk. Han vurderes ikke til at være farlig. Politiet vil ikke oplyse, hvad han er dømt for.

Fredag lød det, at politiet havde flere hundepatruljer i området i et forsøg på at finde manden.

Mandag vil politiet ikke oplyse nærmere om, hvad man gør for at finde den 29-årige, og om der også bliver ledt efter ham andre steder end på Fyn.

Manden, der er stukket af, er omkring 185-190 centimeter høj, almindelig af bygning, mørk i huden og med kort, sort hår.

Han har desuden tatoveringer på højre arm og var fredag iført hvide Nike-sko, blå jeans og en babyblå anorak.

