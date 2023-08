To fangeflugter fra institution på få dage

Politiet advarer mod at tage kontakt til en 32-årig mand, som er stukket af fra den sikrede institution Kofoedsmindes afdelinger på Stevnsfortet ved Rødvig. Manden stak af fra stedet natten til onsdag i sidste uge.

Det er anden gang på få dage, at politiet offentligt efterlyser en person, som er stukket af fra afdelingerne på Stevns.

Kofoedsminde har en række afdelinger på flere lokaliteter. Institutionen huser voksne kriminelle med forskellige psykiske handicap. Typisk vil der være tale om personer, der er anbragt efter en dom.

I weekenden stak en 19-årig mand, Aleks Nika, af fra en af Kofoedsmindes afdelinger på Stevnsfortet ved Rødvig. Han blev efterlyst straks.

Den 32-årige mand stak af allerede natten til onsdag, men ham har politiet ikke meldt noget ud om. Ikke før nu.

Vicepolitiinspektør Thomas Tarpgaard fortæller til Ritzau, at hvorvidt en person skal efterlyses offentligt beror på en konkret vurdering fra sag til sag.

Efter den 32-åriges flugt har politiet været på steder, hvor man kunne formode, at han opholdt sig. Men uden held.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den 32-årige mand, Danial Mahmud Aziz, kan være "udadreagerende", altså voldelig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham, hvis man ser ham.

I modsætning til en fangeflugt fra et fængsel eller et arresthus, er det i sig selv ikke nogen overtrædelse af straffeloven at flygte fra en institution, hvor man er anbragt ved dom.

Domsanbringelse på institution sker typisk af personer, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om personer med mentalt retardering og lignende psykiske handicap.

Disse personer kan nemlig ikke ifalde strafansvar, men i stedet dømmes til en foranstaltning i form af for eksempel anbringelse, hvis de findes skyldige.

