En mand nægter rutinemæssige overgreb på sine to døtre, mishandling af to sønner og voldtægt af svigerinde.

Far anklages for overgreb på døtre og vold mod sønner i ti år

To søstre blev over en årrække udsat for talrige og rutinemæssige seksuelle overgreb på forskellige adresser på Sjælland. Og deres to brødre blev kontinuerligt slået.

Det hævder anklagemyndigheden i en sag, som tirsdag er begyndt ved Retten i Lyngby.

Den tiltalte er børnenes far, en spinkel mand, der oprindeligt er fra Kuwait, men har boet i Danmark i mere end 20 år.

Han nægter sig skyldig i alle anklager, som han mener er placeret af børnenes moster.

- Det er, fordi (mosteren, red.) har manipuleret med mine døtre, siger manden, der har været fængslet i sagen i over et år.

Han kan tale dansk, men har en tolk ved sin side, som oversætter fra arabisk for at undgå misforståelser. Han forklarer, at uenigheden mellem børnenes mors familie og ham selv gik på opdragelsen.

Han og børnenes mor har haft et "on/off-forhold", hvor de har været sammen og fra hinanden igen.

Ifølge anklageskriftet begyndte mandens forbrydelser i 2007.

Overgrebene på den ældste datter startede angiveligt, da hun var fem år, mens det for den yngste begyndte, da hun var seks år.

For dem hver især var der i cirka otte år tale om overgreb omkring hver anden uge "rutinemæssigt og talrige gange", påstås det i anklageskriftet. Nogle gange var det oftere og sidst i perioden mere sjældent.

I retten fortæller faren, at han havde et "rigtig godt" forhold til døtrene. Han siger desuden, at han har en længere forklaring, som beviser, at det hele er løgn. Den får han lov til at indvie retten i onsdag.

Manden er også anklaget for at have udnyttet sin ene svigerinde, der er mentalt retarderet, og forgrebet sig på hende hver dag i en ikke nærmere bestemt to-tre ugers periode, på et tidspunkt hvor hun var mellem 15 og 18 år.

På et tidspunkt, da pigen var i 17-18-årsalderen, skal han desuden have skaffet sig samleje med hende. Også ind i kvindens voksne år skal han have krænket hende adskillige gange med berøringer.

Der er tale om en anden svigerinde end hende, som han anklager for at have manipuleret med pigerne.

Foruden de mange overgreb er faren tiltalt for at have mishandlet to af sine sønner gennem ti år.

Ifølge anklagemyndigheden blev de to kontinuerligt og systematisk - ofte flere gange om ugen - slået. Han skal have slået deres hoveder sammen, nikket dem skaller og slået dem med klipklapper.

Han anklages desuden for at have slået sin tredje søn ved to forskellige episoder.

Det var den ene datter, som i marts sidste år anmeldte sagen til politiet, som indledte en efterforskning.

Politiet kunne først ikke finde faren, men anholdt ham nogle måneder senere, hvor han blev snuppet i en trafikkontrol på grund af sine lygter.

Sagen behandles over adskillige dage med afhøringer af både ofre og andre familiemedlemmer. Dommen ventes til oktober.

/ritzau/