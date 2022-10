Far dømt for overgreb på døtre gennem flere år

To søstre er torsdag blevet tilkendt hver 200.000 kroner i godtgørelse, fordi de gennem flere år blev udsat for seksuelle overgreb af deres far. Han er samtidig af Retten i Lyngby blevet idømt fængsel i seks år.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Retten har i vidt omfang fundet den tiltalte skyldig efter anklageskriftet. Døtrene blev jævnligt udsat for forskellige overgreb, da familien boede forskellige steder på Sjælland.

Ifølge dommen søgte faren at opnå samleje med børnene, og dertil kom en række andre overgreb og krænkelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også to sønner var ofre for den nu 47-årige mand. Retten har fundet det bevist, at de blev blev udsat for vold. Men der var ifølge retten ikke tale om overtrædelse af straffelovens paragraf om vold af særlig farlig karakter.

Anklageskriftet handler om handlinger begået over mange år. I nogle tilfælde har retten fundet, at forholdene var forældet, oplyser anklagemyndigheden.

Den dømte har på stedet anket dommen til Østre Landsret.

/ritzau/