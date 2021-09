Far er idømt over fire års fængsel for omfattende misbrug af døtre

To søstre måtte i adskillige år finde sig i overgreb fra deres i dag 59-årige far.

Det fik imidlertid en ende sidste år, da faren blev varetægtsfængsel for et år siden. Onsdag blev manden dømt for de seksuelle overgreb ved Københavns Byret.

Det oplyser Anne Meulengracht, der repræsenterede anklagemyndigheden ved Københavns Politi i sagen.

Straffen lyder på fire og et halvt års fængsel for seksuelle overgreb og incest. Manden er ifølge anklageren ikke dømt for samleje.

Faren blev anholdt og varetægtsfængslet i september sidste år. Forinden havde overgrebene stået på i fem år for den ældste datters vedkommende - hun er i dag sidst i teenageårene, oplyser Marie Meulengracht.

For den yngste datters vedkommende stod overgrebene på i to år, forinden at manden blev anholdt.

Manden udbad sig betænkningstid for at finde ud af, om han vil anke sagen til landsretten.

Anklagemyndigheden havde i anklageskriftet krævet, at manden skulle idømmes mindst fem års fængsel.

Anne Meulengracht er dog tilfreds med straffens længde.

- Man har været enige med mig i, at straffen skulle ligge omkring fem års fængsel. Det er alt i alt en god dom, og vi er tilfredse med resultatet, siger hun.

/ritzau/