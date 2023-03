Far får fængsel i syv et halvt år for voldtægter af datter

En 40-årig mand er tirsdag blevet idømt fængsel i syv et halvt år for gentagne voldtægter af sin biologiske datter, da pigen var under 15 år.

Det fremgår af et resumé af dommen, som Retten i Horsens har offentliggjort.

Den 40-årige mand nægter sig skyldig og ankede på stedet dommen til frifindelse.

Sagens nævningeting har været enig om dommen, skriver retten.

Den 40-årige skal have voldtaget pigen gentagne gange i en periode på omkring to år.

Af anklageskriftet mod manden fremgår det, at det i perioder skulle være sket flere gange ugentligt.

Det skal ifølge dommen være foregået i fars og datters fælles hjem.

Ifølge dommen tiltvang han sig samleje enten med vold eller trusler om vold.

Af anklageskriftet fremgår det, at han skal have truet pigen på livet, hvis hun fortalte nogen noget.

Manden er også dømt for vold og trusler mod datteren og mod sin søn. Han er desuden dømt for at have frihedsberøvet datteren i et enkelt tilfælde.

Retten har vurderet, at både datterens og sønnens forklaring var troværdig. Derfor har den fundet, at manden er skyldig i alt det væsentlige i den rejste tiltale.

Manden blev udvist af Danmark. Han skal derudover betale en tortgodtgørelse på 200.000 kroner til sin datter.

Den 40-årige mand skal sidde varetægtsfængslet frem til, at sagen skal betales igen i landsretten.

