Far fra Køge fik ordrer fra bagmand i sag om 300 kilo kokain

En familiefar fra Køge straffes torsdag med fængsel i 11 år i en sag om indsmugling af 300 kilo kokain. Københavns Byrets dom falder efter den 44-åriges tilståelse.

I alt 16 mænd er dermed dømt i den usædvanlige sag om en container, som havnede hos et firma i Hedehusene 1. marts 2021. Blandt det lovlige gods var kokainen, som oprindeligt kom fra Brasilien.

Adel Taj tilstår i et kortvarigt retsmøde torsdag eftermiddag.

Han er fældet af beviser, som er fundet på en krypteret SKY telefon, som han anvendte.

Her modtog han beskeder fra den formodede bagmand i sagen, som brugte profil-navnet "El Professor".

Hans rolle var at være såkaldt aktiv mellemmand. Straffen indebærer en rabat, i forhold til hvad han ellers stod til, oplyser dommeren.

Adel Taj havde udsigt til at score cirka en million kroner på sin hjælp, men han er fåmælt, når det gælder andre involverede i affæren.

På den krypterede telefon sendte "El Professor" ham fotos af såvel containeren som af de mange kilo kokain.

- Det gibbede lidt i én, fordi det var voldsomt, forklarer han, der er gift og er far til to børn.

Det var gæld efter en konkurs, som gjorde ham interesseret i at hjælpe, oplyser han.

Manden, der kaldte sig "El Professor", er efterlyst internationalt.

I Bremerhaven opdagede tyske toldere, hvad containeren indeholdt. Stoffet blev erstattet med uskadeligt pulver, og derefter fulgte politiet diskret med under den videre transport til frihavnen i København.

I godt en uges tid deltog den 44-årige i operationen. Blandt andet tog han fotos fra det firma i Hedehusene, som containeren skulle transporteres til.

Han blev også bedt om at modtage en belgisk statsborger og at rekruttere personer i frihavnen, ligesom han fik til opgave at skaffe en såkaldt stash-person - altså en, der kunne opbevare kokainen.

