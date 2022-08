Far idømt fire års fængsel for vold mod baby

En 30-årig mand er fredag ved Retten i Esbjerg idømt fire års fængsel for ruskevold mod sin ti uger gamle søn. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden var tiltalt for at have rusket den lille dreng så voldsomt, at drengen efterfølgende var i livsfare.

Det var efter anklagemyndighedens opfattelse ikke bare grov vold, men grov vold under særligt skærpende omstændigheder. Og det gav dommere og nævninger anklagemyndigheden medhold i.

Voldsepisoden fandt sted i december 2020 i en landsby i den nordlige del af Vejen Kommune.

Den 30-årige far har under sagen nægtet sig skyldig, og han valgte efter domsafsigelsen at anke dommen til Vestre Landsret, der altså skal vurdere sagens beviser på ny.

Han forlanger at blive frifundet eller som minimum at få en mildere straf.

Faren er blevet varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i byretten.

Ruskevold er en form for fysisk mishandling af spædbørn, fremgår det af www.sundhed.dk.

Når barnet rystes kraftigt, bliver dets hoved kastet frem og tilbage, og det kan give blødninger i øjets nethinde, på hjernen og i hjernevævet. Det kan være livsfarligt og føre til varig hjerneskade, fremgår det.

Symptomerne på, at et barn er blevet udsat for ruskevold, kan være et ændret bevidsthedsniveau og dårligere øjenkontakt.

Forældrene henvender sig ofte til lægen på grund af kramper hos barnet, fremgår det af myndighedshjemmesiden, og i under halvdelen af tilfældene kan der findes tegn på ydre vold såsom blå mærker og tegn på brud.

/ritzau/