Far sendte børn på genopdragelsesrejse hvor de blev mishandlet

En 44-årig far sendte sine to teenagebørn på en fire år lang genopdragelsesrejse til Afrika, hvor børnene under opholdet blev udsat for mishandling og seksuelle overgreb.

Det har et nævningeting ved Retten i Odense fredag slået fast.

Manden med somalisk baggrund er synligt utilfreds, da retsformanden oplæser skyldkendelsen.

- Det er ikke rigtigt det der, stop det, råber han og slår ud med hænderne.

Han rammer sin forsvarsadvokats computerskærm, og retsmødet afbrydes, for at den tiltalte med dommerens ord "kan køle lidt af".

Sagen har været under behandling siden 28. februar og nærmer sig nu sin afslutning.

Dommere og nævninger finder det bevist, at faren sendte de to børn på henholdsvis ni og 12 år på en ufrivillig genopdragelsesrejse først til Kenya, dernæst Somalia.

Faren havde sagt, at han ville tage børnene med på en badeferie.

De ville vende tilbage til Danmark, når børnene igen skulle begynde i skole i Danmark efter sommerferien, forsikrede han.

Men det skete ikke.

Først fire år senere – i december 2021 – vendte børnene hjem. Det skete, efter at børnene var blevet internationalt efterlyst.

Børnene blev herefter afhørt om rejsen og kunne berette om et mareridtsagtigt forløb, hvor de nærmest på daglig basis blev udsat for vold af koranlærere og farens familiemedlemmer i Afrika.

Den 12-årige pige fortalte, at hun på et tidspunkt blev handlet på et marked og tvunget til at have samleje med en cirka 40-årig mand.

Pigen fortalte også, at hun blev forsøgt giftet bort til en mand på cirka 75 år. Det mislykkedes dog, da hun satte sig kraftigt til modværge.

Børnenes mobiltelefoner og pas blev inddraget, og de vidste ikke, om de nogensinde ville få deres mor og søskende i Danmark at se igen.

Under retssagen kom det frem, at lærere fra pigens skole i Odense havde sendt en akut underretning til Odense Kommune kort før afrejsen.

Pigen havde over for læreren givet udtryk for, at faren ville have, at "hun skulle blive mere muslimsk".

Det førte til, at faren blev indkaldt til et møde med kommunen to dage før afrejsen.

Her beroligede han kommunens repræsentanter og forsikrede, at han ville vende tilbage med børnene efter sommerferien.

Faren vendte senere tilbage til Danmark, men det var uden børnene. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i januar 2022.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at han ikke vendte tilbage til Danmark med børnene, fordi han ikke længere havde et sted at bo.

Han har afvist alle anklager om medvirken til overgreb mod børnene, mens de var i Afrika. Han hævder, at det er hans ekskone, der har overtalt børnene til at fremsætte falske beskyldninger.

Grunden til, at de skulle gøre det, er, at ”hun vil have børnene for sig selv”, har faren sagt i retten.

Efter afgørelse af skyldsspørgsmålet skal retten tage stilling til en passende straf.

Det ventes først at ske 25. april.

