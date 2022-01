Familien til 27-årig mand tiltalt for at planlægge masseskyderier har forsøgt at råbe om hjælp, men forgæves.

Far til tiltalt for masseskyderier: Vi har forsøgt at få hjælp

Familien til den 27-årige nordjyde, der er tiltalt for at planlægge masseskyderier, har forsøgt at råbe om hjælp fra systemet - men har ikke fået det.

Det siger faren til den tiltalte, da han onsdag eftermiddag afgiver forklaring i den opsigtsvækkende sag i Retten i Aalborg.

- Vi har i lang tid prøvet at få hjælp fra systemet til vores søn.

- Vi har kørt land og rige rundt for at få hjælp til den dreng. Det er simpelthen for ringe, at han skal sidde i den situation, lyder det vredt fra den gråhårede far.

Den 27-årige lider ifølge faren af angst, men familien har ikke fået den ønskede hjælp, mener faren.

Læger har i forbindelse med en mentalundersøgelse vurderet, at den 27-årige er sindssyg.

Derfor går anklagemyndigheden efter at få ham idømt en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Faren understreger, at han ikke har kendt noget til sønnens planer om masseskyderier.

Han var ikke klar over, at sønnen har skrevet på et manifest på op mod 200 sider, hvor han beskriver sit ønske om at angribe skoler.

- Havde jeg kendt til det, havde vi nok lige taget en snak, siger faren.

Han kan dog ikke forestille sig, at sønnen kunne gøre alvor af planen.

- Han har mange fantasier, men det er ikke noget, han gør noget ud af.

Den 27-årige havde våbentilladelse og opbevarede to håndvåben hjemme.

Faren forklarer, at han og sønnen siden 2015 sammen har gået til skydetræning.

Det er en hobby, de er fælles om.

- Vi har aldrig haft så meget sammen, fordi jeg altid har arbejdet meget. Men lige pludselig fandt vi en interesse, vi havde sammen, forklarer han om skydetræningen.

Den 27-årige nægter sig skyldig i anklagen om planlægning af masseskyderi.

Han har i retten forklaret, at han frem til 2018 planlagde at udføre to til tre masseskyderier. Han tog blandt andet på rekognosceringsture til skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Men da datoen for angrebet oprandt – august 2018 – havde han ikke længere motivationen og fandt ifølge sin egen forklaring ud af, at det hele var et fantasifoster.

