Farlig 30-årig idømmes forvaring for drab på gravid

En 30-årig mand idømmes forvaring for drabet på højgravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev i 2016.

Dommen er mandag afsagt af Retten i Glostrup.

Louise Borglit blev dræbt af 11 knivstik en fredag i november 2016, da hun var ved at lufte sin søsters hund, Maggie.

Kort efter drabet rettede politiet mistanken mod i dag 30-årige Alexander Toro Møllmann, men politiet havde ikke nok beviser mod ham.

Derfor blev der nogle år senere taget utraditionelle metoder i brug, da politiet med hjælp fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) fik indsat en politiagent med dæknavnet "Frank" i Enner Mark Fængsel i Horsens, hvor Alexander Toro Møllmann var ved at afsone en dom for drabsforsøg på sin ekskæreste.

"Frank" fik en celle på den særligt sikrede afdeling, og i nabocellen sad Alexander Toro Møllmann.

De to fik lov at få samvær nogle timer hver dag i fængslet, og her talte de om stort og småt - men ofte om vold og drab - og samtalen faldt flere gange på det uopklarede drab i Elverparken.

Det var typisk Alexander Toro Møllmann, der bragte sagen på banen, og han fortalte undercoverbetjenten, hvordan drabet var udført, og hvad han gjorde af kniven. Den blev angiveligt smidt i en skraldespand på en psykiatrisk afdeling.

Alt dette blev optaget, for "Frank" bar optageudstyr skjult på sin krop, og der var også overvågning af den 30-åriges fængselscelle.

De optagelser har været medvirkende til, at han mandag er blevet dømt for drabet, som han ellers nægter sig skyldig i. Han har i retten forklaret, at han var hos en kammerat den 4. november 2016.

Den dømte afsoner allerede dommen på otte års fængsel for at have forsøgt at slå sin ekskæreste ihjel.

Den dom blev han idømt i 2019. Han mangler endnu at afsone noget af den straf, men mandagens forvaringsdom bortfalder resten af straffen for drabsforsøget.

Senioranklager Bo Bjerregaard gik efter fængsel på livstid, som er landets strengeste straf. Subsidiært krævede han ham idømt forvaring, der er en sanktion, som særligt farlige personer kan idømmes.

Uanset om man idømmes livstid eller forvaring, er udfaldet indespærring på ubestemt tid.

- Det afgørende er, at han kommer bag tremmer i meget, meget lang tid.

- Vi skal for alt i verden undgå, at der "kommer mere drab på drengen" som han selv formulerede det i sin celle, sagde anklageren under sin strafprocedure.

Han fremhævede blandt andet, at Alexander Toro Møllmann flere gange tidligere er blevet dømt for personfarlig kriminalitet, og at han er vurderet til at være personlighedsforstyrret med primært dyssociale træk, og at han udbyder en nærværende fare for andre.

Forsvarsadvokat Christina Schønsted appellerede til, at hendes klient blev idømt en tidsbestemt straf. Det var det eneste, hun sagde under sin strafprocedure, da den 30-årige netop havde sagt, at han ikke ønskede, at hun skulle procedere - altså argumentere for - straffen.

Dommen var netop afsagt, da hun tog ordet og meddelte:

- Dommen ankes til frifindelse.

Dermed skal Østre Landsret vurdere sagen på ny.

Mandag efter at den 30-årige blev kendt skyldig, takkede Louise Borglits søster, Susanne Borglit, politiet og lokalbefolkningen i Herlev. Det gør hun i en udtalelse sendt til TV 2 Kosmopol.

- Selv i perioder hvor de (politiet, red.) var under stress, opgav de aldrig at forsøge at opklare denne sag og bringe retfærdighed til vores familie og til Louise og hendes ufødte barn. Det er imponerende, det arbejde de har gjort. Tak for det, siger søsteren i udtalelsen.

