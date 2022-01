Farten gik af boligmarkedet i efteråret

Allerede nu står det klart, at 2021 sætter rekord for antallet af bolighandler.

Tal fra Danmarks Statistik for bolighandlerne i november viser dog samtidig, at farten er gået gevaldigt af boligmarkedet siden det brandvarme forår.

I november blev der således solgt 4660 enfamiliehuse i Danmark. Det er det laveste månedssalg i hele 2021.

Det er ikke unormalt, at der ikke sælges lige så mange boliger i november som i resten af året. Men sammenligner man med 2020, er der tale om en tilbagegang på 1113 handler. Det svarer til 19 procent.

Det lave antal handler har også sat sig i boligpriserne. I dem blev der registreret et fald på 2,6 procent for huse og 2,5 procent for lejligheder sammenlignet med måneden før.

Selv når man korrigerer for sæson, er der tale om et mærkbart fald i priserne siden sommeren.

Ikke desto mindre er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser det seneste år alligevel steget med mellem tre og fire procent takket være de voldsomme stigninger i foråret.

Ifølge Bo Sandberg, der er skatte- og boligøkonom hos Dansk Industri, er der grund til at forvente mere beherskede udsving i boligpriserne de kommende år.

- Boligmarkedet har haft Malik-lignende medvind i 2020 og 2021, men i 2022 vil der komme perioder med modvind.

- Det skyldes udsigten til stigende renter. Men også inflationen og energipriserne har i årets første måned taget toppen af medvinden på boligmarkedet.

- Og længere nede ad vejen venter tilpasning til de nye boligskatter fra 2024, skriver han i en kommentar til tallene.

