Fastlåste euro-inflationstal peger mod renteløft

Det første estimat over udviklingen i forbrugerpriserne i eurozonen i august måned peger på en årsinflation på 5,3 procent i de lande, der bruger euroen som valuta.

Det viser tal fra EU's statistikbureauet Eurostat.

Hvis tallene holder stik, vil det være samme niveau som i juli, og så vil det gradvise fald i inflationen over de seneste ni måneder være stoppet.

Det får formentlig betydning, når Den Europæiske Centralbank (ECB) om to uger skal tage stilling til, om man fortsat skal hæve renten i forsøget på at slå inflationen ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og med et mål om, at inflationen på sigt skal ligge omkring to procent, er det svært at forestille sig andet end en ny rentestigning, vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

- Vi har set den hurtigste og kraftigste opstramning af pengepolitikken i ECB's historie, men på trods af dette er der fortsat et stykke vej ned til ECB's inflationsmål.

- Jeg tror ikke, at ECB har nået rentetoppen endnu. Vi styrer mod en ny rentestigning fra ECB om 14 dage, siger han i en kommentar.

Helt så ligetil er det dog ikke for centralbankdirektør Christine Lagarde, påpeger Bjørn Tangaa Sillemann, der er chefanalytiker hos Danske Bank.

Artiklen fortsætter under annoncen

For selv om inflationen er høj, så oplever mange lande, at væksten er gået i bakgear.

- Der er ingen tvivl om, at der er kommet mere på spil på det seneste, fordi yderligere modvind fra eksempelvis renterne ikke bare vil sætte farten ned, men kan risikere at accelerere den økonomiske tilbagegang til en decideret recession, skriver han i en kommentar til tallene.

Bjørn Tangaa Sillemann forventer også en rentestigning, når ECB mødes igen i september.

/ritzau/