FCK-sejr sender Parken-aktien yderligere opad

I minutterne efter børsåbningen kostede en Parken-aktie 161 kroner, hvilket er 12 procent mere end ved lukketid tirsdag.

Men det var altså inden, at FCK-mandskabet besejrede tyrkiske Galatasaray tirsdag og dermed sikrede sig den andenplads i Champions Leagues gruppe A, der giver adgang til ottendedelsfinalerne i foråret.

Parken-aktionærerne har ellers allerede fået pæn gevinst af deres investering i år, idet kursværdien inden kampen næsten var fordoblet siden nytår, hvor kursen lød på 73 kroner.

Det er blandt andet sket takket være det danske mesterskab i foråret, der netop sikrede FCK en mulighed for at spille med i den lukrative Champions League-turnering.

Parkens opjusterede efter tirsdagens sejr forventningerne til årets resultat med 75 millioner kroner.

Selskabet forventer at lande et overskud, der ender et sted mellem 430 og 445 millioner kroner.

Lodtrækningen til næste runde i turneringen foregår på mandag klokken 12.

Her vil FC Københavns kommende modstander blive udpeget blandt de syv vindere af de øvrige grupper, som blandt andet tæller Real Madrid, Arsenal og Manchester City.

/ritzau/