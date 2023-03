FDM om beslaglagte vanvids-køretøjer: Der er stadig problemer

De seneste to år er næsten 2000 køretøjer blevet beslaglagt som følge af vanvidskørsel.

Det er ifølge bilejernes organisation FDM et bekymrende højt tal.

- Vi må konstatere, at der stadig er problemer derude, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.

I perioden fra 1. april 2021 til 20. marts i år er der blevet beslaglagt 1902 køretøjer med henblik på konfiskering.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser tal fra Rigspolitiet.

1. marts 2021 trådte nye regler for vanvidsbilisme i kraft. Dermed fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som er blevet brugt til vanvidskørsel.

Reglerne indebærer blandt andet ifølge Justitsministeriet, at politiet skal beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer på stedet, hvor vanvidskørslen har skete. Det er uanset ejerforhold.

Fra FDM's side mener man, at det er helt fair, at man som bilejer mister sin bil, hvis man har kørt vanvidsbilisme. Det samme gælder, hvis bilejeren udlåner sit køretøj på trods af en formodning om, at det ender galt.

Derimod har organisationen en anke mod, at bilejeren bliver straffet, hvis vedkommende ikke havde nogen chance for at vide, at udlånet ville ende i vanvidsbilisme.

- Der synes vi grundlæggende, at det er forkert, at man straffer en anden person end gerningsmanden, siger Dennis Lange.

Derfor mener FDM, at bilejeren ikke skal miste bilen i de tilfælde, hvor det er anden, der står bag vanvidskørslen, og hvor bilejeren ikke havde nogen mulighed for at vide, at udlånet ville ende i vanvidskørsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

FDM er dog ifølge chefkonsulenten åben over for, at bilisten, der har lånt bilen og kørt vanvidskørsel, for eksempel pålægges en både svarende til bilens værdi.

SPØRGSMÅL: Kan bilejeren ikke bare lade være med at låne sin bil ud?

- Det kunne man godt, men det får vi ikke færre biler af. Samkørsel og delebilisme er oppe i tiden, og noget vi i virkeligheden alle ønsker, folk gør mere af - netop for blandt andet at begrænse antallet af biler på vejene, siger Dennis Lange og fortsætter:

- Så nytter det ikke noget, at vi med den ene hånd opfordrer folk til at dele bilerne, og med den anden hånd tager bilerne fra dem, hvis de er så uheldige at ende i et biludlån, som de ikke anede ville ende galt.

Et af kriterierne for vanvidskørsel er for eksempel at køre spirituskørsel med en promille på over 2,00.

/ritzau/