FE-chef nægter sig skyldig i at lække fortrolige oplysninger

Hjemsendte Lars Findsen sagde efter et retsmøde til pressen, at sag mod ham er "vanvittig".

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, nægter sig skyldig i at have lækket fortrolige oplysninger.

Ved Københavns Byret skal en dommer mandag tage stilling til, hvorvidt Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen. Det har han gjort siden begyndelsen af december.

Men før sagen kunne nå så langt, skulle et par juridiske slagsmål først vendes. Det ene handlede om, hvorvidt navneforbuddet mod den hjemsendte FE-chef skulle droppes. Lars Findsen ønskede det selv ophævet, og det blev det.

Det andet spørgsmål handlede om, hvorvidt sagen fortsat skal køre for lukkede døre - og om forhandlingen herom også skal. Det vil sige, om der skal være dobbeltlukkede døre.

Trods pressens protester fik anklagemyndigheden medhold i de dobbeltlukkede døre.

Men efter at kendelsen om dette var blevet afsagt, og dommer samt sagens parter var på vej til selve retsmødet om de lukkede døre, vendte Lars Findsen sig om mod journalister.

I skjorte, blazer og med lav stemme sagde han, at han nægter sig skyldig.

- Jeg nægter mig skyldig og vil gerne have sigtelsen frem. Det her er vanvittigt, sagde han.

Lars Findsen er hjemsendt fra sit job som chef for FE og blev sammen med tre andre anholdt den 8. december.

Der er tale om nuværende og tidligere ansatte ved FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET), og de er sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger.

FE-chefen er dog den eneste, der fortsat sidder fængslet i sagen.

Det er uvist, hvad de præcis mistænkes for at have lækket og hvornår. Der har dog i den seneste tid været flere sager i medierne om efterretningstjenesternes arbejde.

Ekstra Bladet har afdækket trusselsvurderinger i FE om danske børn i syriske fangelejre. Derudover har Berlingske haft historier om en agent for PET og FE, som blev svigtet, da han blev dømt i Spanien.

Desuden har DR afdækket et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af kabler til aflytning.

Weekendavisen har i forlængelse af den historie skrevet, at samarbejdet med NSA kom i stand i 1990'erne, at aftalen ligger i et pengeskab hos FE, og at flere forsvarsministre har kendt til det.

Journalister på de nævnte medier er også blevet indkaldt til afhøring hos politiet i sagen.

Retsmødet om, hvorvidt Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet i sagen, er mandag eftermiddag fortsat i gang.

Lars Findsen blev fritaget for tjeneste som FE-chef i september 2020 efter en kritisk rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

En kommission, der blev nedsat til at undersøge forløbet i december sidste år, har dog siden pure frikendt ham og andre chefer i TET-sagen.

/ritzau/