Fejl i 70.000 fartbøder fra politiet

Cirka 70.000 fartbøder er blevet opkrævet fejlagtigt fra 2015 og frem til i dag. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse torsdag.

Fejlen består i, at bøderne er opkrævet hos ejerne af de biler, der i den automatiske trafikkontrol er blevet afsløret i at køre 30 procent mere end den tilladte hastighed.

I stedet burde bøderne have været sendt til førerne, oplyser politiet.

I praksis er der dog ofte tale om den samme person.

Foreløbig skal de mange borgere, der har modtaget og betalt de fejlagtigt opkrævede bøder, ikke gøre noget, lyder det fra Rigspolitiet.

- Vi skal først have den juridiske afklaring på plads, og så skal finde den bedste måde at håndtere de afgjorte sager på, siger enhedschef hos Politiets Administrative Center, Jeppe James, i pressemeddelelsen.

Der er tale om en fejl i it-systemet.

En politiinspektør citeres for at sige, at "det er en sag, vi er utrolig ærgerlige over".

/ritzau/