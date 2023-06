Fejl på hver tredje studentervogn i kontrol på Sjælland

Resultatet var nedslående, da politiet i forrige uge kontrollerede studentervogne på Sjælland.

På hver tredje vogn blev der fundet fejl, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Forud for årets studenterkørsel har der været dialogmøder med branchen for at sikre, at vognmændene vidste, hvad de skulle sørge for var i orden. Alligevel var der mange fejl.

63 køretøjer blev kontrolleret, og der var fejl på 23. Det svarer til lidt over 36 procent.

- Det tal vil vi meget gerne have længere ned, for det handler om de unge menneskers sikkerhed.

- Det positive er dog, at der ikke var nogle lastbiler, som fik forbud mod at køre videre, så vi slap for, at der var unge mennesker, som fik aflyst deres studenterkørsel, siger vicepolitiinspektør Mads Haugaard i meddelelsen.

Nogle af sagerne handler om fejl og mangler i forhold til indretningen af lastbilerne.

Det skete blandt andet i en kontrol ved Køge Transportcenter onsdag forud for studenterkørslen.

Her fandt politiet, at bænkerækkerne på en lastbil ikke var fastgjort tilstrækkeligt, så der var fare for sammenbrud. Politiet vejledte om at bringe det i orden før studenterkørslen.

Torsdag blev en påvirket student set siddende på det øverste gelænder i taghøjden på en studentervogn, hvor han hang ud over kanten. Kørslen blev standset, og der blev givet en reprimande.

Føreren rullede et plastiktag ud for at forhindre, at det skete igen, men det fik den unge student til at kaste en øldåse ud over kanten. Derfor måtte kørslen igen stoppes, og studenten blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Politiet har også haft fokus på, om studentervogne har kørt for hurtigt.

I kontroller hen over weekenden omkring i Holbæk og Roskilde blev der ikke registreret nogen overtrædelser af fartgrænserne.

/ritzau/