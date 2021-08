Feltpræst med pistol i bæltet gennem 19 år: Et halvt år i Afghanistan føltes som et helt liv

Tirsdag den 22. juni, før solen var stået op over Kabul, satte feltpræst Mads Callesen sig i et fly chartret af det danske forsvar til at fragte de sidste danske soldater ud af Afghanistan. Danmarks største krigsengagement i nyere tid var afsluttet, og det samme var 19 år med folkekirkepræster i ørkenstøv. 115 gange er der blevet udsendt feltpræster til Afghanistan i perioden, og det er den største mission, folkekirkens feltpræster har været på. Mads Callesen, 49 år, blev den sidste danske feltpræst i landet. Da han sad i flyet, tænkte han på et citat fra den norske digter Nordahl Grieg (1902-1943), som lyder: