Fem års fængsel for vanvidskørsel: 16-årig dreng døde

En 23-årig bilist idømmes fem års fængsel for at have været skyld i en ulykke, der sidste år kostede en 16-årig dreng livet.

Det oplyser anklager Mette Bech Olesen.

Retten i Viborg har onsdag kendt den 23-årige Yasin Ali Jama skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det karakteriseres som vanvidskørsel.

Yasin Ali Jama kørte alt for hurtigt og var desuden påvirket af det smertestillende medicin tramadol, da han om aftenen 29. juni sidste år kørte i Silkeborg med den 16-årige på passagersædet.

Bilen kom kørende ad Oslovej og videre ad Søholt Parkvej i Silkeborg.

På et tidspunkt mistede den 23-årige mand herredømmet over bilen, så den kørte ind i en kantsten og et vejskilt. Derefter fløj den ind i et træ og endte på taget.

Hans fart var på mindst 102 kilometer i timen på vejen, hvor hastighedsgrænsen var 50 kilometer i timen.

Han havde desuden en så stor mængde af medicinen tramadol i blodet, at det oversteg bagatelgrænsen, hævdes det. Han havde heller ingen recept på det smertestillende stof.

Tramadol hører til stofgruppen opioider ligesom morfin, oxycodon og kodein. De kan virke sløvende, bevidsthedspåvirkende og fremkalde en rus hos patienter eller brugere af dem.

Anklager Mette Bech Olesen er tilfreds med, at den 23-årige er fundet skyldig.

- Jeg er tilfreds med, at han er fundet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, siger hun.

Anklageren fortæller også, at den 16-årige ikke havde sele på, men at det ikke har fået retten til at se på sagen mod den 23-årige med mildere øjne.

Yasin Ali Jama kom også selv til skade ved ulykken. Ifølge Midtjyllands Avis lå han i koma og har været gennem et længere genoptræningsforløb.

Den 23-årige erkender at have kørt bilen og den faktiske ulykke, der skete. Men nægter anklagen om påvirkningen af tramadol og at have kørt mere end 100 procent for hurtigt. Det oplyste forsvarer Nicolai Berg før retssagen.

Foruden fængselsstraf har retten konfiskeret bilen og frakendt den 23-årige mand førerretten i otte år.

Han har straks anket dommen til Vestre Landsret.

/ritzau/