Fem gode råd: Sådan klarer du sommervarmen

Mange måneders sommervarme har konsekvenser for kroppen. Men der er gode råd at hente, hvis du vil undgå at blive sløv og træt, når temperaturerne er høje. Her er ekspertens fem gode råd

Vinduerne står på vid gab, luften føles tung, og kroppen bliver dvask. Det varme vejr er ekstra hårdt for kroppen. Rigelig væske og den rigtige kost kan dog være nødvendigt for kroppen, hvis den skal udholde de høje temperature. Ernæringsekspert Preben Vestergaard Hansen giver fem gode råd, der kan hjælpe kroppen i sommervarmen.