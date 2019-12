Fem hellige vandreruter i Israel

Israel er fuld af hellige seværdigheder og stærke naturoplevelser. Den israelske vandreguide Erez Speiser anbefaler her fem oversete hellige vandreruter, der er refereret til i Bibelen

I Israel har tæt på ethvert stykke land, du betræder, en forbindelse til Biblen. De vigtigste seværdigheder, som Gravkirken i Jerusalem eller Saligprisningernes Bjerg, behøver ikke nogen videre introduktion. Men der findes en masse mindre kendte seværdigheder med stærke bibelske referencer. Her er fem oversete, hellige seværdigheder i Israel. Der er mange måder at nå hver enkelt lokation, men vandrer man, vil det forstærke oplevelsen og samhørigheden med naturen.

Tabor (Forklarelsens Bjerg) – historien om profeten Debora

Midt i Galilæa rejser bjerget Tabor sig op over de omkringliggende dale. Bjergets majestætiske udtryk i forhold til dets omgivelser har gjort det til et historisk samlingspunkt for krigsherrer og profeter gennem tusindvis af år. Taborbjerget er nævnt syv gange i Det Gamle Testamente. Den bibelske fortælling om profeten Debora begynder ved dette bjerg. Men det er også stedet, hvor Jesus for øjnene af tre af sine disciple transfigurerer sig i lysstråler: "Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset" (Matthæusevangeliet 17, 1-9).

Bjergtinden er domineret af Transfigurationskirken. Kirken er bygget af franciskanerne i 1924. Målt på størrelse er det en af de største kirker i Israel. Den blev bygget på ruinerne af en ældre byzantinsk kirke og en kirke fra 1200-hundredetallet. Ved kirkeporten findes begyndelsen af en smuk vandresti, der omkranser bjerget.

Turen op til bjergtoppen kan være hård. Foretrækker man en mere afslappet oplevelse, kan man køre op til toppen og gå ad en to kilometer lang, cirkulær sti i et fladt terræn. Stien byder på en spektakulær udsigt over det nordlige Israel. Under turen har man udsigt ud over Jezreel-dalen, hvor historien om profeten Debora fra Dommerbogen (Kapitel 4) finder sted. Kapitlet fortæller om slaget mellem israelitterne, ledet af Debora og Barak, mod kong Jabins kanaanitiske hær ledet af Sisera.

Elah-dalen – slaget mellem David og Goliat

Elah-dalen er en lille dal i De Judæiske Bjerge. I gamle tider fungerede dalen som en korridor mellem kystbyerne til De Judæiske Bjerge og byerne Betlehem og Hebron. Elah-dalen var også stedet, hvor den berømte bibelske kamp mellem David og Goliat fandt sted.

Der findes adskillige vandrestier i de omkringliggende bjerge. Du kan enten gå ad den 10 kilometer lange vandresti, der fører dig hele vejen rundt langs bjergkæden. Er det for langt, kan den kortere stigning til Tel Azekah (Azekah-bakken) anbefales. Fra Azekah-bakken er der en fremragende udsigt over De Judæiske Bjerge og Elah-dalen, hvor den legendariske kamp mellem David og Goliat skulle have fundet sted for 3000 år siden. Et oplagt sted at læse kapitel 17 i Første Samuelsbog og i særdeleshed det berømte vers ”han stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden.”

Sodoma-bjerget – historien om Sodoma og Gomorra

Gå på opdagelse i saltbjergets hvide landskab. Sodoma-bjergets jord indeholder 80 procent salt, hvilket giver bjerget dets unikke, hvide landskab. Det er også her, at den bibelske historie om Sodoma og Gomorra finder sted. Det er en udfordrende vandretur på 10 kilometer, men med en fantastisk udsigt hele vejen. Står man på toppen af Sodoma-bjerget og kigger ud over det barske, tørre landskab, der omgiver bjerget, forstår man, hvorfor udryddelsen af Sodoma og Gomorra blev det ultimative symbol på straf og ødelæggelse. Et oplagt sted at læse kapitel 18-19 i Første Mosebog.

Karmelbjerget - historien om Elias, der konfronterer de falske Baal-profeter

Muhraka er en iøjnefaldende bjergtop på det sydøstlige hjørne af Karmelbjerget med udsigt over Jezreel-dalen. Ifølge Første Kongebog er det på dette punkt, at den berømte historie om profeten Elias, der udfordrer kong Akab og Baal-dyrkerne, finder sted.

Man kan nå stedet med bil, hvorfra man kan besøge et ældre kloster. Det gamle kloster hører til karmelitterordenen, hvis medlemmer ankom til det hellige land fra Europa i det 17. århundrede. Klosteret bærer navnet på sin beskytter, profeten Elias. Fra taget kan du se Middelhavet, Hermonbjerget og alt derimellem. Foran bygningen er der en fredelig lille have med en statue af Elias og en lille vandresti. Du kan også tage en længere gåtur på otte kilometer ad Karmelbjergets smukke vandrestier og afslutte vandreturen med et besøg i klosteret.

Hattins Horn – historien om Bjergprædikenen

Hattins horn er en stejl bakke i Galilæa, der hæver sig omkring 250 meter over de omkringliggende sletter. Det er en uddød vulkan med et krater i midten og en top (“horn”) på hver side. Således navnet "Hattins Horn".

Det drøftes stadig, hvor Jesus holdt den berømte Bjergprædiken. Flertallet mener, at det skete på Saligprisningernes Bjerg, mens andre vurderer, at det korrekte sted er "Hattins Horn".

Den historiske begivenhed, der gjorde "Hattins Horn" berømt, er slaget mellem de muslimske styrker ledet af Saladin og korsfarernes hær, som fandt sted i 1187. Korsfarernes nederlag i denne kamp markerede ”begyndelsen på slutningen” af deres styre over landet. Blot et par måneder senere måtte de overgive ​​Jerusalem til Saladin.

Vandreturen til toppen er kort og stejl, men herfra kan man nyde den fantastiske panoramaudsigt ud over Genesaret sø, Golanhøjderne, bjergene i Galilea og Tabor-bjerget.

Du kan finde flere detaljer og hellige vandreture under afsnittet Bible Walks på Israel by Foot.