Fem livstidsdømte skal vente længe på afgørelse i landsret

Der kommer til at gå næsten to år, fra der blev afsagt dom i byretten i en sag om dobbeltdrab i Kalundborg, før seks mænd får sat punktum i landsretten.

I juni blev fem af mændene i Retten i Holbæk idømt fængsel på livstid for forbrydelsen, mens en sjette mand blev frifundet. Selv om de fem dømte på stedet ankede dommen til landsretten, må de væbne sig med tålmodighed.

Sagen indledes i Østre Landsret 8. januar 2024, oplyser landsretten til Ritzau. I alt er der berammet 11 retsmøder til sagen, og det sidste er planlagt til 30. april 2024.

Ifølge landsretten er det alle seks personers domme, der er anket. Dermed skal landsretten også tage stilling til, hvorvidt det var korrekt, da byretten valgte at frifinde den sjette mand i sagen for drab.

Artiklen fortsætter under annoncen

De fem mænd blev kendt skyldige i et banderelateret dobbeltdrab begået 17. november 2020. Her blev to mænd skudt på parkeringspladsen foran supermarkedet Meny i Kalundborg.

En tredje mand, som var sammen med de to dræbte, overlevede skyderiet, der fandt sted lidt efter klokken 18.

Skyderiet fandt ifølge byretsdommen sted som følge af en verserende konflikt mellem Loyal To Familia (LTF) og en gruppe, som politiet kalder Sydkystgruppen.

Drabene blev planlagt som en hævnaktion for en kidnapning af et LTF-medlem. De forurettede blev lokket i baghold af de fem mænd, der foregav at ville sælge dem våben.

De fem, der blev kendt skyldige i drabene, har anket dommen til frifindelse.

Sagen er blot seneste eksempel på lange ventetider i retterne. Carsten Vollmer, der er præsident for Østre Landsret, sagde i foråret, at der generelt er for lang ventetid, når det kommer til at få sin sag for landsretten.

- Berammelsestiderne er generelt uacceptabelt høje i forhold til, hvad man bør kunne forvente i et retssamfund, sagde Carsten Vollmer i maj til Ritzau.

/ritzau/