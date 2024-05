Fem mænd anklages i historisk stor sag om ulovlig doping og steroider

Den hidtil største sag herhjemme om indsmugling af ulovlig doping, lægemidler og narko er torsdag blevet indledt ved Retten i Kolding.

Fem mænd i alderen 36 til 47 år anklages for at være en del af en kriminel organisation, der gennem en årrække smuglede store mængder illegale præparater til Danmark.

Hovedmanden i smuglernetværket er ifølge anklageskriftet en 40-årig mand, der er tiltalt for at have organiseret indsmugling af mindst 20,5 ton doping og lægemidler fra januar 2022 til juli 2023.

De fem mænd anklages for at udgøre en kriminel organisation med forskellige roller.

Nogle har ifølge anklagen stået for at bringe de indsmuglede piller til et centralt lager i et industrikvarter i Kolding. Andre har pakket og distribueret forsendelser med de ulovlige midler.

Stofferne er ifølge anklageskriftet distribueret til et ”større antal aftagere” både i Danmark og Europa.

Det fremgår af anklageskriftet, at de ulovlige stoffer er indsmuglet til Danmark fra blandt andet Indien.

En del af præparaterne er blevet afhentet hos et fragtfirma i Kastrup nær lufthavnsområdet.

Advokatchef Jannie Nøhr fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har i en pressemeddelelse betegnet sagen som den hidtil største herhjemme om indsmugling af dopingmidler.

Sagen blev første gang kendt i offentligheden i slutningen af august sidste år, da Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste, at det havde beslaglagt over otte ton illegale doping- og lægemidler.

Aktionen var gennemført i samarbejde med det tyske toldvæsen og fandt sted på adskillige adresser i løbet af juni og juli.

Et par måneder før meddelelsen – i midten af juni – var seks personer blevet anholdt i sagen.

Tre af mændene har siddet varetægtsfængslet siden, to andre er blevet løsladt undervejs i efterforskningen. Men sigtelsen har været opretholdt, og der er siden rejst tiltale mod dem.

Derudover er en kvinde, som blev fremstillet i grundlovsforhør, blevet løsladt undervejs i sagen. Politiet har tidligere oplyst, at hendes sag behandles særskilt.

Der er afsat ti retsdage til sagen, og der forventes at falde dom i juli.

/ritzau/