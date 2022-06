To mænd blev i november 2020 dræbt i Kalundborg. Mandag er fem mænd kendt skyldige.

Fem mænd dømmes for dobbelt bandedrab i Kalundborg

Fem mænd er skyldige i et dobbeltdrab i Kalundborg, der fandt sted den 17. november 2020. Det har Retten i Holbæk afgjort mandag.

En sjette mand, der også var tiltalt i sagen, bliver frifundet.

Retten lægger især vægt på mændenes færden og brug af krypterede telefoner op til drabet.

Dobbeltdrabet fandt sted på parkeringspladsen foran et Meny-supermarked i Kalundborg.

Retten mener, at drabene blev udført som en hævnaktion for en kidnapning, der havde fundet sted et par uger før skyderiet.

I forbindelse med skyderiet stjal gerningsmændene flere biler, der blev brugt til at fragte mændene fra Brøndby til Kalundborg og tilbage igen.

/ritzau/