Fem mænd er løsladt efter at være blevet afhørt om diskriminerende budskaber. Men sigtelserne opretholdes.

Fem mænd er sigtet for at diskriminere LGBTQ+-miljøet

Fem mænd er blevet løsladt efter endt afhøring om mishagsytringer mod LGBTQ+-miljøet i Sønderborg. Sigtelserne mod de fem opretholdes dog.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter kort efter midnat natten til søndag.

- Der har ikke været juridisk grundlag for fremstilling af de fem personer i et grundlovsforhør, skriver politiet i et tweet.

- Hændelsen er fortsat under efterforskning, tilføjes det.

De fem mænd, der er i alderen fra 22 til 60 år, er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om racediskrimination samt hærværk.

De blev anholdt i Sønderborg natten til lørdag.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog fredag klokken 23.26 en anmeldelse om hærværk i det centrale Sønderborg.

Da en patrulje nåede frem, var der sat klistermærker med diskriminerende ytringer mod LGBTQ+-miljøet op, ligesom at der var lagt løbesedler med samme budskaber i en række postkasser.

Patruljen anholdt klokken 00.44 fem mænd i Sønderborg. Den 60-årige mand bor i Aabenraa Kommune, mens de fire andre ikke er fra lokalområdet.

De fem er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om racediskrimination samt hærværk. De nægter sig alle skyldige.

Politiet vil ikke oplyse, hvordan - og om - de fem mænd kender hinanden, fordi sagen stadig efterforskes.

Lørdag var der pride-parade i Sønderborg, hvor blandt andre personer fra LGBTQ+-miljøet gik i optog gennem byen.

/ritzau/