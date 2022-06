Fem mænd får livstid for dobbeltdrab i Kalundborg

Fem mænd er ved Retten i Holbæk blevet idømt fængsel på livstid for et dobbeltdrab i Kalundborg i 2020.

Fem mænd er mandag blevet idømt fængsel på livstid for et banderelateret dobbeltdrab i Kalundborg den 17. november 2020.

Det har Retten i Holbæk afgjort.

Mændene har desuden fået opholdsforbud i Kalundborg.

Den sjette tiltalte er blevet frifundet.

Hicham Mojib, Danish Nadeem, Tolga Öztas, Mehmet Simon Tüfekcioglu og Ibrahim Mohammed Mala-Zade er alle fundet skyldige i drabene på to mænd, der blev skudt på parkeringspladsen foran supermarkedet Meny.

En tredje mand, som var sammen med de to dræbte, overlevede skyderiet, der fandt sted lidt efter klokken 18.

Tolga Öztas og Ibrahim Mohammed Mala-Zade er desuden idømt udvisning af Danmark med et indrejseforbud for bestandig.

Skyderiet fandt ifølge dommen sted som følge af en verserende konflikt mellem Loyal To Familia, LTF, og en gruppe, som politiet kalder Sydkystgruppen.

Drabene blev planlagt som en hævnaktion for en kidnapning af et LTF-medlem. De forurettede blev lokket i baghold af de fem mænd, der foregav at ville sælge dem våben.

I beskeder fra en af de dømtes telefon blev der kort efter drabene skrevet beskeder med en detaljeret beskrivelse af drabene af de to mænd på henholdsvis 21 og 24 år. Alle de dømte er i 20'erne.

Kort efter dommen er anklager Anja Liin meget tilfreds med sagens udfald, som hun kalder "once in a lifetime".

- Det er jo svært at være utilfreds med. Og det er et helt klart signal fra retten om, at vi accepterer simpelthen ikke den her type parallelsamfund, som man har forsøgt at køre i den her sag, hvor man selv skal være dommer og nævninger på samme tid og hævne de ting, der sker, siger hun.

Ingen af de tiltalte var til stede i retten, da dommen blev afsagt. De havde alle bedt om at blive kørt tilbage til fængslet. Den mand, der blev frifundet, forlod retten i en pause.

Alle de dømte mænd har anket til frifindelse i Østre Landsret.

/ritzau/